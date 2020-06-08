Погода на лето 2020 в Ростове-на-Дону: "Будет жарче, чем обычно"

Погода на лето 2020 в Ростове-на-Дону: в эфире онлайн конференции, организованной в пресс-центре МИЦ «Известия», научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ, доктор технических наук Роман Вильфанд рассказал о погоде на Дона в ближайшие три месяца. Отвечая на вопрос журналиста "КП-Ростов", специалист добавил, что очень скоро в регионе станет еще жарче.

По словам метеоролога в этом году на всей территории России происходили удивительные климатические события. Многочисленные штормовые предупреждения оповещали людей о сильных ливнях с грозами и ветром. Тоже самое происходило и в Ростовской области, где сразу после затяжных пасмурных дней, которые длились несколько недель, наступила настоящая жара. Ученый отметил, что люди не успевают адаптироваться к таким "перепадам" и зачастую на этом фоне чувствуют себя плохо.

Средняя суточная температура на Дону сейчас выше, чем в прошлом. Интересно, что по словам Романа Вильфанда, вскоре в Ростовской области ожидается еще большее повышение температуры.

- Примерено через два дня столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Норма для донского региона, конечно, выше, чем в Москве, но все равно превышает привычные показатели. Вообще лето на юге России ожидается очень жарким, но не однородным: возможны частые и сильные дожди, - рассказал ученый.

Роман Вильфанд добавил, что такая аномалия появляется из-за движения воздушных масс. На экваторе климатические изменения не так заметны, как в умеренных широтах, где температура может меняться очень быстро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил дату открытия туристического сезона в Крыму. Сезон стартует в середине лета (подробнее)