Ростовчанка отправилась на «Дом-2», чтобы вернуть мужа

Жительница Ростовской области решила бороться за мужа нетривиальным способом. Юлия Иванченко отправилась на телестройку проекта «Дом-2», чтобы вернуть возлюбленного.

Известно, что их отношения развивались десять лет. Однако пара рассталась. Теперь экс-супруга из поселка Веселый задалась целью - любимый должен посмотреть на нее другими глазами. 25-летняя женщина уверена: поможет ей в этом вопросе мнение окружающих.

26-летний молодой человек уже находится на проекте. Фото: ТНТ.

Неизвестно, сможет ли супруг Юлии оценить ее героический поступок. Ведь сам молодой человек уже находится на проекте, чтобы построить там новые отношения.

Пришел бывший бармен, а ныне любитель рэпа туда в мае. Тогда же 26-летний Вячеслав признался на всю страну, что в своей жене души не чаял. При этом мысль об измене его даже ни разу не посещала. Чего не скажешь о его второй половинке. По его словам, он узнал: любимая живет с другим мужчиной.

Но как оказалось, что жизнь бывшего по-прежнему волнует Юлию. И, увидев, как тот пришел на проект, она поняла, что все-таки любит его. Барышня призналась, что не может смотреть как он строит новые отношения на проекте. И теперь хочет попытаться начать все заново.

Юлия Иванченко. Фото: ТНТ.

- Я надеюсь, что мнение окружающих поможет нам с Славой создать что-то заново, - заявила она.

Теперь на глазах всей страны Юлия будет бороться за свою любовь. И совсем скоро узнаем: удастся ли ей снова завоевать супруга.

old_production_ Ну как то так.

КОНКРЕТНО

Смотрите телепроект «Дом-2» в этот понедельник в 23:00 на ТНТ!