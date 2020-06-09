В центре Ростова-на-Дону из-за пожара в многоэтажке эвакуированы десятки человек

Во вторник, 9 июня, в Ростове-на-Дону произошел пожар в самом центре города. Об этом на пульт единой диспетчерской службы сообщили очевидцы случившегося. Звонок поступил около часа дня. На место - к дому № 64 на проспекте Соколова - сразу же выехали огнеборцы.

- Возгорание произошло в четырехэтажном жилом доме, на крыше, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Площадь пожара составила десять квадратных метров. На место выехали 28 человек пожарных и девять спецмашин.

На месте работают 28 пожарных. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Уже через 16 минут огонь удалось локализовать. А еще через полчаса ликвидировать открытое горение. Известно, что из-за произошедшего были эвакуированы 33 человека.

В 14:53 возгорание было полностью ликвидировано.

Как только пожарные завершат работу, за дело примутся специалисты государственного пожарного надзора. Им предстоит выяснить причину ЧП и все обстоятельства случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/784001" frameborder="0"></iframe> Пожар в центре Ростов-на-Дону 9 июня 2020.ГУ МЧС России по РО.

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