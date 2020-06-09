«Оставьте его себе!»: Хозяин отказался от шарпея после того, как пса кастрировали

Добродушный пес породы шарпей оказался не нужен ни старым, ни новым хозяевам. В середине мая его, покусанного собаками, голодного и всего в клещах, в городе Шахты нашли местные волонтеры.

Пса назвали Бакс, отвезли в лечебницу, а после - на карантин. На лечение, еду и передержку деньги собирали всем миром - все для того, чтобы спасти несчастное животное. А параллельно искали его хозяев. Две недели объявления о найденыше развешивали на столбах, у магазинов, рынков, почты, а также бросили клич в Интернете. Но владелец Бакса не отзывался.

- Все это время мы активно искали тех людей, у кого жила собака, - рассказал директор реабилитационного центра бездомных животных города Шахты Ольга Мосиюк. - Но, когда поиски оказались тщетны, было принято решение - кастрировать собаку и найти ему новую семью. В данном случае, операция была необходима в том числе, дабы исключить агрессию по отношению к другим животными, и прочих ненужных проблем.

Но спустя 16 дней, когда операция уже была сделана, поиски волонтеров увенчались успехом. Нашлись прежние владельцы Бакса.

Хозяин отказался от кастрированного Шарпея, которого нашел спустя две недели .Фото: Личный архив героя публикации

- Я опешила, когда спустя две недели после пропажи, мужчина просто взял и отказался от собаки со словами: «И что мне делать с кастрированным кобелем?», - продолжает собеседница. - Тогда я ему предложила: «Может, просто любить, независимо от того, есть у него природное обаяние или нет...». Но тот просто махнул рукой: «Оставьте его себе!». На этом наш разговор закончился.

Зато нашлась новая семья, которая готова была принять Бакса в свой дом. Казалось, на улице шарпея, наконец, случился праздник, и он вновь обретет тепло, ласку и заботу. Но чуда не произошло и на этот раз.

- Оказалось, что в семье подрастает маленький ребенок, - говорит Ольга. - И люди поняли, что не готовы к тому, чтобы с ними жила еще и собака... Бакса вернули.

Но волонтеры не отчаиваются и верят, что чудо все же случится. В третий раз Баксу непременно должно повезти. Даже есть мысль: сменить собаке имя. Например, назвать Лаки. Ведь счастье и удачу ни за какие деньги не купишь.

Чтобы спасти несчастное животноеа лечение, на еду, операцию и передержку деньги собирали всем миром.Фото: Личный архив героя публикации

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