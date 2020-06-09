2020-06-09T16:37:16+03:00
Общество

«Оставьте его себе!»: Хозяин отказался от шарпея после того, как пса кастрировали

Бакса уже дважды предали, но волонтеры не теряют надежды
ГОШЕВ Игорь
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В третий раз Баксу просто должно повезти.В третий раз Баксу просто должно повезти.Фото: Личный архив героя публикации
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Добродушный пес породы шарпей оказался не нужен ни старым, ни новым хозяевам. В середине мая его, покусанного собаками, голодного и всего в клещах, в городе Шахты нашли местные волонтеры.

Пса назвали Бакс, отвезли в лечебницу, а после - на карантин. На лечение, еду и передержку деньги собирали всем миром - все для того, чтобы спасти несчастное животное. А параллельно искали его хозяев. Две недели объявления о найденыше развешивали на столбах, у магазинов, рынков, почты, а также бросили клич в Интернете. Но владелец Бакса не отзывался.

- Все это время мы активно искали тех людей, у кого жила собака, - рассказал директор реабилитационного центра бездомных животных города Шахты Ольга Мосиюк. - Но, когда поиски оказались тщетны, было принято решение - кастрировать собаку и найти ему новую семью. В данном случае, операция была необходима в том числе, дабы исключить агрессию по отношению к другим животными, и прочих ненужных проблем.

Но спустя 16 дней, когда операция уже была сделана, поиски волонтеров увенчались успехом. Нашлись прежние владельцы Бакса.

Хозяин отказался от кастрированного Шарпея, которого нашел спустя две недели . Фото: Личный архив героя публикации

Хозяин отказался от кастрированного Шарпея, которого нашел спустя две недели .Фото: Личный архив героя публикации

- Я опешила, когда спустя две недели после пропажи, мужчина просто взял и отказался от собаки со словами: «И что мне делать с кастрированным кобелем?», - продолжает собеседница. - Тогда я ему предложила: «Может, просто любить, независимо от того, есть у него природное обаяние или нет...». Но тот просто махнул рукой: «Оставьте его себе!». На этом наш разговор закончился.

Зато нашлась новая семья, которая готова была принять Бакса в свой дом. Казалось, на улице шарпея, наконец, случился праздник, и он вновь обретет тепло, ласку и заботу. Но чуда не произошло и на этот раз.

- Оказалось, что в семье подрастает маленький ребенок, - говорит Ольга. - И люди поняли, что не готовы к тому, чтобы с ними жила еще и собака... Бакса вернули.

Но волонтеры не отчаиваются и верят, что чудо все же случится. В третий раз Баксу непременно должно повезти. Даже есть мысль: сменить собаке имя. Например, назвать Лаки. Ведь счастье и удачу ни за какие деньги не купишь.

Чтобы спасти несчастное животноеа лечение, на еду, операцию и передержку деньги собирали всем миром. Фото: Личный архив героя публикации

Чтобы спасти несчастное животноеа лечение, на еду, операцию и передержку деньги собирали всем миром.Фото: Личный архив героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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