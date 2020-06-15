Коронавирус в Ростове, новости на 15 июня: на Дону выявили еще 160 заболевших

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 июня 2020 года: в донском регионе зафиксировали еще 160 случаев заражения "ковидом". За все время пандемии врачи выявили 7641 заболевших. По данным регионального правительства, за последние сутки стало известно, что выздоровели 48 человек, а всего - 2979.

Как обычно, большинство новых случаев выявлено в Ростове - 61. За ним идет Шахты и Волгодонск. 755 человек получают стационарное лечение. В тяжелом состоянии по прежнему находятся 32 человека.

За весь период пандемии в результате заражения коронавирусом скончались 67 человек. По медицинским наблюдением остаются больше 12 тысяч человек. За все время врачи обследовали свыше 49 тысяч жители Дона.

Интересно, что среди новых заболевших большинство - молодые люди от 18 до 46 лет. За ними по численности идут жители среднего возраста. Меньше всего детей.