Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 июня 2020 года: число заболевших увеличилось на 189

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 июня 2020 года: выздороветь после опасной инфекции смогли 2 343 дончанина.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 6 355 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 189 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии на данный момент находятся 34 человека. Врачи не смогли спасти от смерти 48 дончан.Излечиться от опасной инфекции смогли 2 343 заболевших. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 151,2. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 30 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (75), Белокалитвинском (12), Чертковском (12) районах, Таганроге (11), Батайске (9), Миллеровском (7) районе, Новочеркасске (6), Мясниковском (5) районе, Каменске-Шахтинском (5), Шахтах (4), Сальском (4), Азовском (4) районах, Звереве (4), Донецке (4), Тарасовском (3) районе, Волгодонске (3), Каменском (3), Морозовском (2),Тацинском (2), Волгодонском (2), Багаевском (2), Мартыновском (2), Зерноградском (1), Ремонтненском (1), Обливском (1), Кагальницком (1), Куйбышевском (1), Родионово-Несветайском (1), Песчанокопском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 38,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, 12,2% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 11,6% - дети. Сейчас в стационарах лечатся 732 человека. Загруженность коечного фонда составляет 27,5 %.

Новой жертвой коронавируса стал мужчина 89 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Сейчас врачи тщательно следят за состоянием – 10 703 человек, из них на самоизоляции дома – 10 643. Сняты с медицинского учета более 33,5 тысяч человек. За весь период к врачам за помощью обратились свыше 44 тысяч человек. Лабораториями региона за день провели почти 4 тысячи тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 163 тысяч исследований.

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