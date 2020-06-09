Срочная новость: Владимир Путин поддержит Василия Голубева на выборах

Во время встречи по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным донской губернатор Василий Голубев сообщил главе государства, что срок его текущих полномочий в должности руководителя региона истекает в будущем сентябре. Голубев попросил президента поддержать его кандидатуру на выборах, отметив, что приложит все усилия со своей стороны, чтобы оправдать доверие.

Владимир Владимирович в ответ высказался максимально понятно — Кремль текущему губернатору Ростовской области доверяет и дает «добро» на переизбрание.

Путин утвердил кандидатуру Голубева на выборы губернатора.

- Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов, - сказал Путин.

Отметим, что точная дата будущих губернаторских выборов в Ростовской области пока неизвестна. Ее утвердят на очередном заседании регионального Законодательного собрания. В качестве наиболее вероятного варианта экспертами называется 13 сентября 2020 года.

Василий Голубев является опытным политиком. Пост донского губернатора занимает уже десять лет — с 2010 года. До этого времени Василий Юрьевич трудился на посту главы администрации Ленинского района Московской области (с 1991 по 1999 годы и с 2003 по 2010 годы), был вице-губернатором Московской области (1999 год), а также исполняющим обязанности главы Московской области (с 1999 по 2000 годы).

За время его руководства Ростовской областью в регионе состоялись такие знаковые события, как строительство аэропортового комплекса Платов; появление новых автодорог и транспортных развязок; возведение стадиона «Ростов Арена» к ЧМ-2018; урожайные рекорды ранних зерновых, которые показывали донские аграрии; динамичный рост промышленности и жилищного строительства; развитие ветроэнергетики. Отличает Голубева и постоянное внимание к социальным мерам поддержки жителей донского региона.

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