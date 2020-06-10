Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 июня 2020 года: более 6,5 тысяч человек заражены опасной инфекцией

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 июня 2020 года: вылечиться от болезни смогли 2 469 дончан.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 6542 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 187 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии на данный момент находятся 32 человека. От смерти медики не смогли спасти 51 дончанина. Излечиться от опасной болезни удалось 2 469 заболевшим. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 155,7. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (64), Донецке (18), Новошахтинске (15), Мясниковском (12), Октябрьском (8) районах, Новочеркасске (7), Азовском (6), Аксайском (6), Белокалитвинском (5), Миллеровском (5) районах, Батайске (5), Гукове (4), Зерноградском (4), Багаевском (3), Кагальницком (3), Каменском (3), Морозовском (3), Орловском (3) районах, Азове (3), Волгодонске (2), Звереве (1), Боковском (1), Верхнедонском (1), Красносулинском (1), Константиновском (1), Милютинском (1), Обливском (1) и Неклиновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 42,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 28,9% - от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, 4,2% - старше 80 лет, 13,4% - дети. В стационарах сейчас содержатся 663 человека. Загруженность коечного фонда составляет 29,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали 80-летняя женщина с онкозаболеванием и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 73-летний мужчина с хроническими сердечно-сосудистыми и эндокринологическими заболеваниями и 68-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и онкозаболеванием.

Врачи следят за состоянием – 10 тысяч человек, из них на самоизоляции дома – 9 940. Сняты с медицинского учета 34,4 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились почти 44,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 044 теста на коронавирус. За весь период было проведено более 166,6 тысячи исследований.

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