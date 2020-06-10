Как перенести сорокаградусную жару в Ростове-на-Дону

Лето в Ростове-на-Дону с первых недель сразу показало свой характер. Столбики уличных термометров в тени уже доходят до плюс 35 градусов, а на солнце - и все плюс 50. При этом, чем дальше, тем жарче. С середины месяца в донской столице установится почти сорокаградусная жара. И такие температуры, как уверяют специалисты, могут навредить человеку. Именно поэтому надо грамотно о себе позаботиться. Как это сделать правильно, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

ПАНАМУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

- Повышенная температура может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь, пожилых и детей, - предупреждают санитарные врачи. - Она может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев - еще и к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Именно поэтому правило №1: необходимо свести к минимуму пребывание на улице. Сейчас это несложно, так как в донском регионе по-прежнему сохранятся рекомендованный режим самоизоляции, во время которого разрешается дойти только до ближайшего магазина, аптеки, выйти на прогулку с собакой возле дома, доехать до работы и обратно в случае, если предприятие входит в список разрешенных к работе. Кроме того, в жару лучше вообще исключить какие бы то ни было физические нагрузки.

Если же все-таки на улицу выйти надо, то необходимо внимательнее отнестись к своему гардеробу.

- Рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, - говорят специалисты, - желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. А еще - на улице обязательно пользоваться солнцезащитными очками и головным убором. Это могут быть летняя шляпа, панама, платок, ну или летний зонтик.

Хорошо бы ограничить поездки на транспорте или планировать их на утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

Купаться пока нельзя.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ И РЫБА ВМЕСТО МЯСА

Дома также нужно быть настороже и спасаться от жары правильно.

- При нахождении в помещении важно обеспечить его проветривание - приоткрыть форточки и окна, - говорят эпидемиологи. - А по возможности дополнительно включить вентиляторы.

В течение дня рекомендуется принимать прохладный душ. Помочь организму можно и правильным питанием.

- Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, - уверены в ведомстве, - в связи с чем организму нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени надо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. В идеале заменить его можно рыбой или морепродуктами. Кроме того, необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер.

Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых водой гарантированного качества. А пропавшую еду не реанимируйте, ее лучше сразу выбросить.

«ДА» - МОРСУ, «НЕТ» - АЛКОГОЛЮ

Ну, и наконец, вода. Она необходима, чтобы не допустить обезвоживания организма.

Сейчас в жару лучше пить чай, минеральную воду, морсы, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. А вот употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков лучше избегать.

Донские специалисты говорят, что для соблюдения питьевого режима необходимо употреблять до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Так что берегите себя и будьте здоровы.

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