2020-06-10T19:01:48+03:00
Общество

Уникальный тест на знание основ гражданственности предложили сдать в Ростовской области

Онлайн-акция проходит в 55 муниципалитетах донского региона
ЮРИЙ БЕЛЯЕВ
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Впервые «Гражданский экзамен» прошел 12 декабря 2019 года, тогда на вопросы ответило более 200 тысяч россиян.Впервые «Гражданский экзамен» прошел 12 декабря 2019 года, тогда на вопросы ответило более 200 тысяч россиян.Фото: Архив "КП"
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Встретить День России с приятной памятной вещью - электронным именным сертификатом, подтверждающим наличие глубоких и разносторонних знаний о своем Отечестве - предложили жителям Ростовской области. Для этого нужно приложить немного усилий и пройти особый онлайн-тест в рамках общественно-просветительского проекта «Гражданский экзамен».

Необычное испытание проходит до 12 июня на сайте гражданскийэкзамен.рф. В основе любопытного теста — 50 вопросов об исторических достижениях, победах и героях страны, а также основных символах и датах, важных для каждого россиянина.

Отметим, что «Гражданский экзамен» представляет собой интернет-платформу, где проводятся общественно-просветительские акции, рассчитанные на большое количество участников. Тестовые задания, размещенные на сайте, проверяют гражданские компетенции, к которым относятся, в частности, конституционные права, свободы и обязанности граждан.

Помимо этого, проверочные вопросы касаются широкого спектра общественно-политических тем, среди которых - государственное устройство, избирательная система и полномочия выборных лиц, современные вызовы и угрозы безопасности личности, общества и государства.

Впервые «Гражданский экзамен» прошел 12 декабря 2019 года – в День Конституции Российской Федерации. Тогда на вопросы ответило более 200 тысяч россиян.

Как рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, после успешного прохождения опроса каждый экзаменуемый получит электронный именной сертификат. При этом основными местами проведения проекта в регионе станут 55 городских округов и муниципальных районов.

Кроме того, в День России запланировано множество тематических мероприятий, часть из которых из-за пандемии пришлось перенести в онлайн-формат.

– В канун праздника и 12 июня пройдут акции, флешмобы и онлайн-проекты, среди которых донорский марафон, фестиваль граффити, концерты во дворах, а также флешмоб «Флаги России.12 июня». Триколор будут размещать в окнах и на балконах домов, - сообщил подробности первый замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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