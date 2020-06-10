«Во главе угла стоит человек»: губернатор Василий Голубев выступил с отчетом о деятельности правительства

О результатах деятельность правительства донского региона за минувший год рассказал в своем отчете губернатор Василий Голубев на заседании Законодательного собрания Ростовской области, состоявшемся сегодня, 10 июня, в дистанционном онлайн-режиме.

Выступление главы области длилось около часа. Как отметил Василий Голубев, согласно независимой оценке экспертов донской край занял в 2019 году 15 место среди других регионов России по уровню социально-экономического развития. Губернатор подчеркнул, что достигнутый результат позволяет с уверенностью смотреть в будущее и, опираясь на созданный базис, динамично наращивать экономический потенциал Ростовской области.

Одной из первостепенных задач на этом пути станет быстрый переход от форс-мажорных антикризисных мер поддержки региональной экономики, получившей урон от ограничений из-за распространения COVID-19, к долгому комплексному планированию.

- Задача не просто в кратчайшие сроки переломить ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса, а запустить долгосрочные структурные изменения в экономике и в социальной сфере региона, - сказал Василий Голубев.

Согласно докладу, в 2019 году среднедушевые денежные доходы населения в области выросли по сравнению с 2018 годом на 6 % и превысили 30 тысяч рублей. При этом среднемесячная заработная плата увеличилась на 7,8 % и составила 33,5 тысяч рублей.

Хорошая динамика достигнута в жилищном строительстве. В 2019 году на Дону введено около 2,6 млн кв.метров жилья, что на 9,5 % больше прошлогоднего значения. По объемам жилищного строительства регион стабильно занимает 6 место в России.

В 2019 году родилось 37,8 тысяч малышей. Численность населения региона на начало 2020 года составила 4 млн 195,3 тыс. человек. По словам Василия Голубева, реализация в Ростовской области нацпроекта «Демография» к 2024 году позволит обеспечить стабильный естественный рост численности населения. К установленному сроку должна возрасти и средняя продолжительность жизни жителей донского региона – до 78 лет.

Комментируя поставленные задачи на ближайшую «четырехлетку», губернатор отметил, что их выполнение придется осуществлять в непростой период демографической ямы. Он сообщил, что сейчас в возраст активного создания семей и рождения детей входит то самое поколение 90-х — увы, немногочисленное и нуждающееся в соцподдержке.

- В отношении увеличения продолжительности жизни мы уже вышли на положительную динамику – плюс 2 года за 5 лет. Но сейчас темп предстоит увеличить в два раза, - подчеркнул глава Дона. - Что касается естественного роста численности населения, то эта задача сложнее – сегодня мы ощущаем последствия катастрофического спада рождаемости 90-х. Учитывая, что в репродуктивный возраст входит крайне малочисленное молодое поколение, нам потребуются комплексные решения.

По его мнению, одним их важнейших инструментов выправления сложной ситуации должно стать развитие уже созданной в области системы поддержки семей с детьми. Василий Голубев напомнил, что она уже доказала свою эффективность. В качестве наглядного аргумента, подкрепляющего озвученный тезис, он привел статистические данные, в соответствии с которыми число донских многодетных семей за четыре года в регионе увеличилось на 14 тысяч — с 28 тысяч в 2015 году до 42 тысяч в 2019-м.

Всего же на реализацию «Финансовой поддержки семей при рождении детей» в прошлом году было направлено почти 5 млрд рублей, что сделало это направление финансово самым «тяжелым» в нацпроекте «Демография». Выплаты получили 200 тысяч донских семей. В текущем году такая практика получит свое продолжение, пообещал губернатор.

Кроме того, за прошлый год заметно вырос валовой региональный продукт на 1,3 % и впервые достиг 1,5 трлн рублей.

Положительная динамика сохраняется и в промышленном производстве, где индекс роста по итогам 2019 года составил 101,9% (для сравнения, в среднем по стране – 102,4%).

Также в прошлом продукции сельского хозяйства произведено на сумму 303,1 млрд рублей или 105,4 % к уровню 2018 года (РФ – 104,0 %). Доля донского края в общероссийском объеме производства сельскохозяйственной продукции достигла 4,5%.

Глава региона сообщил парламентариям о том, что уже в августе собирается выступить с посланием, в котором будут сформулированы ключевые целевые установки бюджетной политики Дона на будущие годы. В процессе подготовительной работы губернатор намерен провести целую серию экспертных консультаций с ведущими экономистами.

- Диверсифицированная экономика демонстрирует на протяжении последних лет стабильный рост. Валовой региональный продукт достиг в 2019 году полутора триллионов рублей. Это плюсом 9,2% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, - привел статистические данные Василий Голубев во время своего отчета перед депутатами.

Неизменным остается приоритет и на социальное благополучие жителей донского края. Губернатор напомнил, что 2019 год стал стартовым в реализации национальных проектов и Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. При этом реализация намеченной Стратегии обеспечивалась в рамках четкого плана мероприятий, состоящего из 22-ух госпрограмм и 49-ти региональных проектов.

- Как и прежде, во главе угла стоит человек, его потребности, здоровье, продолжительность жизни, возможность работать, получить образование, отдать детей в детский сад и в школу, - перечислил Василий Голубев направления работы властей Дона.

Комментируя выступление губернатора, председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко отметил, что депутаты оценивают выполненную работу как стратегически здравую и позитивную для стабильного социально-экономического развития Ростовской области.

- Проведенная работа губернатором Ростовской области оценена депутатским корпусом положительно. Очень существенные результаты достигнуты всей экономикой, социальной сферой в Ростовской области за прошлый 2019 год. Ростовская область и ее экономика в течение 5 лет практически каждый год росла двухзначными цифрами. За 5 лет на 257 процентов суммарно вырос объем промышленного производства. Мы видим достижения, результаты, но видим и те задачи, которые должны решать – и правительство области, и Законодательное собрание, и органы местной власти. Проблем много, но для нас очень важно понимать, как эти задачи будут ставиться и разрешаться в текущем и следующем году, - подчеркнул Александр Ищенко.

Спикер донского парламента также добавил, что наиболее объективную оценку деятельности Василия Голубева на посту руководителя области дал президент Российской Федерации Владимир Путин, который без сомнений поддержал его кандидатуру в выдвижении на предстоящие выборы губернатора донского региона.

Напомним, что вчера национальный лидер заявил во время онлайн-встречи, что под руководством Василия Голубева наша область показывает убедительные результаты социально-экономического развития, что является главной характеристикой его работы.

- Считаю, что у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я только желаю вам успехов, - сказал Василию Голубеву президент.

Как заметил Александр Ищенко, текущий год выдался очень сложным, поскольку весь мир и, в том числе, наша страна и Ростовская область, столкнулись с пандемией вируса.

- В этой ситуации мы вынуждены значительную часть собственных бюджетных ресурсов тратить на поддержку отраслей экономики и отдельные категории граждан, наиболее пострадавших во время ограничительных мер. В этой связи очень важны те решения в социальной сфере, которые мы принимаем, - выразил убеждение председатель Заксобрания. - Во-первых, это продление действия материнского капитала, во-вторых, установление новых нормативов на предоставление жилья тем детям, которые были лишены родителей по тем или иным причинам. Это важнейшие вопросы социальной сферы. И надо сказать, что сегодня в своем отчете губернатор говорил о социальной проблематике прежде всего. У нас почти 70 процентов бюджета тратится на социальные расходы. Каждый год приносит необходимость вырабатывать новые виды соцподдержки, чтобы помогать многодетным семьям и матерям, воспитывающим детей-инвалидов.

В свою очередь, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Евгений Бессонов заявил, что все проблемы региона донские коммунисты готовы конструктивно и оперативно решать в ходе совместной работы с правительством Ростовской области.

- Мы послушали отчет о деятельности правительства за прошлый год. С точки зрения фракции КПРФ проделанная работа видна, но проблем остается много. Если не показывать эти проблемы нашего региона, они и решаться не будут. И первая из них – это коррупция. Рядом с руководителями не должно быть коррумпированных людей. Губернатор должен уделить этой проблеме внимание. Еще одна проблема – это работа предпринимателей и почему не идет инвестор в Ростовскую область. Нужно с пониманием относиться к людям, которые что-то созидают и строят. Это же и продукция, и рабочие места, - считает Евгений Бессонов.

По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Косинова, важно, что в сложные времена в регионе есть динамика. Тем не менее, он уверен, что параллельно остаются вопросы, которые непременно нужно решать. И чем скорее, тем лучше.

- Наша фракция сегодня озвучила их - в первую очередь это комплексное развитие территорий. Мы должны так распределять бюджет области, достаточный для муниципалитетов и наших средних городов, чтобы работа была видимая, чтобы мы хотя бы за 5,6, 8 лет получали порядка 70-80 процентов территорий, которые бы были, как сейчас говорят, «отремонтированы под ключ». Кроме того, по моему мнению, мы очень мало внимания уделяем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые являются основой сельхозпереработки. К этому надо привлекать также, например, фермерские хозяйства. По бюджету Губернатор согласился, что госдолг последние 10 лет оставался у нас на низком уровне. Пора уже вкладывать заемные деньги в развитие Ростовской области, - привел свои доводы Сергей Косинов.

Развернуто высказался на тему губернаторского отчета руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев, который заметил, что основная задача правительства Ростовской области – это увеличений качества и уровня жизни жителей донского края. Однако, на его взгляд, за 2019 год эти цели не были достигнуты в том объеме, который планировался изначально. В частности, реальные доходы населения выросли совсем незначительно. Кроме того, многие актуальные проблемы, тревожащие людей, так и не были решены.

- Например, осталась проблема со 100-процентной доступностью дошкольного образования. К сожалению, у нас более 3,5 тысяч детей еще стоят в очереди по оформлению в детские сады. Что касается ЖКХ, то в прошлом году не решена проблема «мусорной» реформы. Когда началась работа по этому проекту, нам говорили, что увеличение стоимости вывоза мусора связано со строительством МЭОКов, что будет осуществляться сортировка и переработка мусора, это улучшит экологическую ситуацию в регионе. В итоге за 2019 год построен только 1 завод. Также не решена в полном объеме задача обеспечения детей-сирот, - обозначил проблемные точки Евгений Федяев.

Василий Голубев поблагодарил депутатов за мнения и отметил, что аргументированная критика всегда принимается им во внимание и становится предметом для работы.

- Хочу отметить, что я всегда слышал, и буду слушать позицию депутатского корпуса, общественности региона. Это правило, от которого я не собираюсь отказываться. Предложения, которые будут формироваться по итогам сегодняшнего разговора и в будущем, они точно попадают на мой стол. Спасибо всем руководителям фракций за то, что вы подчеркиваете одну позицию – в Ростовской области есть команда. И команда – это в том числе и вы. Можно высказывать проблемы, говорить о недостатках, но мы понимаем, что у нас цель одна – это самочувствие человека в Ростовской области. На это работали и будем работать, - подвел итог своего отчета губернатор донского региона.