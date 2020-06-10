2020-06-10T23:56:30+03:00
Политика

В донском парламенте определились с датой губернаторских выборов

В этот же день дополнительно изберут депутатов Заксобрания
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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Решение о назначении дня голосования донские парламентарии единогласно приняли на заседании Законодательного собрания. Фото: donland.ruРешение о назначении дня голосования донские парламентарии единогласно приняли на заседании Законодательного собрания. Фото: donland.ru
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На очередном заседании Законодательного собрания Ростовской области парламентарии назначили будущие губернаторские выборы на единый день голосования.

Как пояснил председатель комитета по законодательству ЗС РО Александр Косачев, по федеральным нормам выборы назначают на второе воскресенье сентября. Таким образом, выборы губернатора Ростовской области необходимо провести именно 13 сентября.

Ранее стало известно, что о намерении баллотироваться на третий срок заявил действующий глава региона Василий Голубев, которого поддержал Владимир Путин.

Напомним, что общение донского губернатора с главой государства состоялось 9 июня и прошло в формате видеосвязи. Василий Голубев рассказал президенту о том, как руководимый им регион справляется с пандемией коронавируса, а также доложил о текущей социально-экономической ситуации и проектах, реализуемых в области.

Во время своего доклада действующий донской глава поднял тему предстоящих губернаторских выборов и попросил Владимира Путина поддержать его. В ответ национальный лидер сказал, что под руководством Голубева донской край показывает хорошие результаты социально-экономического развития, поэтому он всецело ему доверяет.

- Считаю, что у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я только желаю вам успехов, - подчеркнул Владимир Путин.

Как отметил председатель Законодательного парламента Ростовской области Александр Ищенко, решение о назначении предстоящих выборов губернатора Дона на 13 сентября удивительным образом совпало со встречей Василия Голубева с президентом России.

- Это решение является логическим продолжением того одобрения, которое Владимир Путин выразил в отношении намерения Василия Юрьевича баллотироваться на новый срок в качестве губернатора. Уверен, что отчет, который мы сегодня заслушали, о результатах деятельности правительства, подтверждает полную обоснованность такого решения, - заявил спикер донского парламента.

Также в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов регионального Заксобрания Владимира Лакунина и Андрея Алабушева, в единый день голосования 13 сентября параллельно с губернаторскими выборами будут дополнительно избраны депутаты донского парламента по Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному округу № 5 и Целинскому одномандатному избирательному округу № 17.

Помимо этого, донские парламентарии приняли поправки к областному закону «О выборах и референдумах в Ростовской области», которые направлены на совершенствование установленного порядка проведения выборов и референдумов.

Так, внесенными коррективами предусматриваются изменения в оформление образца заполнения подписного листа, а также уточнение требований к заполнению подписных листов. Кроме того, одобрено внесение изменений в форму подписного листа на выборах членов выборного органа местного самоуправления в целях ее унификации с формами подписных листов на иных выборах.

В то же время, в соответствии с поправками теперь может быть предусмотрена возможность голосования избирателей и участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.

Другое принципиальное новшество связано с расширением перечня оснований, по которым гражданам предоставляется возможность участия в выборах вне помещения для голосования. Предусматриваются и дополнительные возможности для организации досрочного голосования. К примеру, помимо уважительных причин, связанных с состоянием здоровья и инвалидностью, такая возможность будет предоставляться гражданам, которые не могут прибыть в помещение для голосования в связи с необходимостью ухода за нуждающимися в этом лицами либо по другим поводам.

Дополнительно получила одобрение возможность сделать выбор вне специального помещения для голосования, но с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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