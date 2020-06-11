32-градусную жару спрогнозировали ростовчанам синоптики на 11 июня

Нетипичная для первых дней июня жара не спешит хоть немного отпустить жителей донской столицы. Яркое солнце по-прежнему будет палить от рассвета до заката. Возможно, в связи с этим начнет понижаться порог относительной влажности. От жары будет лишь спасать немного усилившийся ветер.

Жара не утихает даже в утренние часы - +21...+26, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+32. И совсем немного температура упадет к вечеру +26...+32. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить яркое палящее солнце. А спасение в виде дождя, похоже еще долго не настигнет горожан.

Ветер сегодня сменит всего два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 7-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 747-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 50%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Усиления ветра ждать не стоит.

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