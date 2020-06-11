2020-06-11T14:23:32+03:00
Общество

Жена Павла Мамаева раскрыла подробности драк и семейных разборок с мужем

Зачинщиком конфликтов часто является футболист
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пара воспитывает двоих детей. Фото: Алана МамаеваПара воспитывает двоих детей. Фото: Алана Мамаева
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В семейной жизни футболиста «Ростова» Павла Мамаева и его молодой жены многое изменилось к лучшему после того, как глава семьи вернулся из тюрьмы. Алана рассказывала о положительных изменениях в характере футболиста. В последнем интервью супруга футболиста призналась телеканалу «Матч ТВ» в том, что регулярно дерется с мужем.

Алана Мамаева высказала свою неоднозначную позицию по поводу ее с супругом семейных отношений. Она порассуждала о том, почему одним женщинам изрядно достается от своих мужей, а других - мужчины боготворят и носят на руках.

Жена футболиста посчитала, что во многом виновата сама женщина. Характер может быть сильным или слабым. Самой же Алане Мамаевой часто приходилось завоевывать авторитет окружающих людей силой.

Проявлять характер брюнетке приходится даже в отношениях со знаменитым мужем. На все провокации она отвечает кулаками.

- Такие приколы. Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется, - объяснила Алана Мамаева.

О том, как к произошедшему относятся дети жена футболиста не пояснила. Пара воспитывает сына и дочь. Семья переехала в Ростов после того, как Павел Мамаев минувшей осенью подписал контракт с местным клубом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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