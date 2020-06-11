Платежная система «Мир» перевела 3,5 млн рублей на поддержку больниц Ростовской области

Платежная система «Мир» перевела благотворительному фонду «Живой» средства на покупку медицинской экипировки для больниц Ростовской области. Врачи и медперсонал региона получат более 12 тысяч единиц средств индивидуальной защиты на общую сумму 3,5 млн рублей. Закупка осуществлена в рамках проекта #МирПомогаетВрачам.

Напомним, проект был запущен 17 апреля. Его суть в том, что за каждую оплату в российских магазинах и сервисах, совершенную онлайн картой «Мир», платежная система переводит 1 рубль из собственных средств на помощь медицинским учреждениям.

Проект продлится до 20 июля. Учитываются все операции, совершенные во всех регионах страны по картам «Мир» любых банков. Главное - чтобы оплата проводилась онлайн, то есть максимально безопасным способом.

- Проект #МирПомогаетВрачам направлен на поддержку медицинских учреждений в тех регионах, где коронавирусная инфекция сегодня распространена больше всего. И мы хотим, чтобы каждый человек, который пользуется картой «Мир», почувствовал себя причастным к этой помощи врачам. Для нас самое главное, чтобы помощь оказывалась оперативно и своевременно, и каждые две недели мы направляем посылки в больницы разных регионов, - рассказал Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».

Проект #МирПомогаетВрачам направлен на поддержку медицинских учреждений в тех регионах, где коронавирусная инфекция сегодня распространена больше всего.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За время проекта посылки с помощью на общую сумму 41,9 млн рублей были направлены в больницы 8 регионов - это более 150 тыс. единиц средств индивидуальной защиты и две портативные рентген-установки для 49 медицинских учреждений. Необходимую экипировку и оборудование направляет благотворительный фонд «Живой», который собирает заявки из больниц по всей стране. Сумму, пожертвованную платежной системой «Мир» на поддержку врачей, можно отслеживать в реальном времени на сайте компании.