Александр Ищенко: «День России — это немного личный праздник каждого гражданина»

11 июня эфир радио «Комсомольской правда — Ростов» посетил председатель Законодательно собрания Ростовской области Александр Ищенко. Он ответил на вопросы нашей редакции.

- Александр Валентинович, как органы власти функционируют в этот сложный период из-за коронавируса?

- Ситуация действительно уникальная. Ее никто мог предположить и спрогнозировать. Это спонтанно возникший поток событий, который невозможно было предотвратить. Единственная возможность справится с ним заключается только в ежедневном реагировании на меняющуюся ситуацию. Очевидно, что весь мир оказался в совершенно новых условиях и мы все поняли, насколько единым является общее пространство, в котором живут все жители планеты. Есть глобальные угрозы, которые подчеркивают ничтожность всех различий между представителями разных стран и которые являются источниками для конфликтов. История с пандемией показала, что если правительства государств объединяются для борьбы со всеобщей опасностью, то можно исправить любую сложную ситуацию.

Если говорить о Ростовской области, то важно отметь разумность абсолютного большинства жителей нашего региона. Конечно, если мы выйдем на улицы, то увидим сотни гуляющих молодых людей, в основном, молодого возраста. В силу недостатка жизненного опыта молодежь часто недооценивает угрозы и риски опасной инфекции. В общей таблице регионов России по числу зараженных коронавирусом Ростовская область находится в первой десятке — этому не стоит удивляться. Не забывайте, что мы — шестые в стране по численности населения. А если мы взглянем на аналогичный график, но только в расчете заболевших на сто тысяч жителей, то увидим, что находимся на 51-55 месте. Это говорит о том, что у нас ситуация достаточно управляемая, хотя, к сожалению, есть и погибшие от коронавируса люди.

Отмечу, что в Ростовской области власти действовали на опережение, что позволило снизить нагрузку на медицинские учреждения и избежать ситуации нехватки коек в инфекционных госпиталях. Если в начале мая было задействовано 7-8% коечного фонда, то сегодня это уже порядка 30%. Это означает, что многие из заболевших переходят в категорию людей, которых нужно лечить уже в больницах. Это та самая отложенная опасность, которая долгое в весенние месяцы не осознавалась полностью.

И все-таки я уверен, что благодаря разумному отношению жителей донского региона, особенно старшего возраста, мы сможем избежать трагических событий, случившихся в других странах. Особенно отмечу работу волонтеров и добровольцев, которые в сложный период проявляют человеческое участие и заботу о других людях.

- Что для вас значит День России?

- У многих европейских государств, особенно молодых по историческим меркам, есть свои дни рождения — по сути, даты обретения суверенной независимости, которые празднуются гражданами. А можем ли мы сказать, в какой конкретный день образовалось тысячелетнее российское государство? Разумеется, что нет. Ни одна летопись или какой-нибудь другой письменный источник не сохранил эту дату. Тем не менее, Россия существует. Я полагаю, что с этим утверждением сложно спорить. Поэтому 12 июня для меня — это день, когда мы отмечаем рождение нашей большой страны. Это значит, что в этот момент День рождения немножко у каждого из нас.

Давайте не забывать, что все мы — частички одного большого, древнего и могучего организма. Россия проходила через самые разные исторические периоды. Она была Киевской, а затем Московской Русью, Российской империей, Советским союзом. Наша страна была не раз терзаема внешними врагами и внутренними распрями. Тем не менее, Россия выжила, сохранилась, несмотря ни на что, и остается единым цельным государством. А то, насколько мы остаемся монолитными как народ, зависит от каждого из нас. Ведь невозможно законом определить нравственные ценности.

Полное интервью председателя Законодательного собрания Ростовской области слушайте сегодня, в 17:03, в эфире радио "Комсомольская правда" на 89,8 ФМ.