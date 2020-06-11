2020-06-11T20:40:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже завтра ростовчане смогут постричься и заняться спортом на свежем воздухе

Василий Голубев смягчил режим самоизоляции в донской столице
Виктория Никитина
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Василий Голубев смягчил режим самоизоляции в Ростовской области. Фото: правительство РОВасилий Голубев смягчил режим самоизоляции в Ростовской области. Фото: правительство РО
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о послаблении режима самоизоляции в регионе.

Новые правила начнут действовать уже завтра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- С 12 июня могут возобновить работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой, - пишет пресс-служба правительства.

А также любителям спорта теперь разрешено проводить тренировки на свежем воздухе и спортивных площадках. Прогуляться смогут и пожилые жители донского региона (65+), но им необходимо соблюдать дистанцию. Для прогулок им отведено время утром - до 10 часов и в вечернее время - после 18 часов.

Кроме того, разрешены репетиции творческих коллективов, но пока без присутствия зрителей.

Стоит отметить, что масочный режим в Ростовской области продолжает действовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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