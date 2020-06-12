В донском парламенте поддержали защиту прав многодетных семей, детей-сирот и инвалидов

На состоявшемся очередном заседании Законодательного собрания Ростовской области были приняты законы, укрепляющие поддержку социально-уязвимых категорий граждан со стороны региональных властей. В частности, депутаты донского парламента проголосовали за защиту прав многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в областное законодательство были внесены поправки, упрощающие оформление документов для предоставления различных мер соцподдержки инвалидам.

Так, в региональный закон о земельных сертификатах были внесены дополнительные уточнения, которые четко определили размер данного сертификата, а также внесли конкретику в вопрос о месте проживания многодетной семьи, претендующей на эту льготу.

В соответствии с правками, размер земельного сертификата зафиксирован в сумме 466 тысяч 617 рублей с последующей ежегодной индексацией, исходя из темпов роста инфляции. Помимо этого, уточнено, что право на получение земельного сертификата возникает у граждан, постоянно проживающих на территории Ростовской области.

Отметим, что по данным донского Минстроя на текущий момент одобрены заявки 1733 семей на получение земельного сертификата, 291 семья получат его уже в этом году.

Напомним, что областной закон «О земельных сертификатах в целях улучшения жилищных условий» был принят парламентом Дона в ноябре 2019 года. Он предоставляет гражданам право на получение бюджетной субсидии на приобретение или строительство жилого помещения в качестве альтернативы предоставления бесплатного участка земли.

Также парламентарии приняли поправки в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области». Документом закреплены минимальные нормы площади жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам специализированного найма 33 кв. метра на одного человека и 42 кв. метра на семью из двух человек, если они оба имеют одинаковое право на эту льготу.

Ранее норматив был размытым. Жилплощади варьировались от 25 до 33 кв. метров для одиноко проживающих граждан и от 34 до 42 кв. метров – на семью из двух человек. Установление единого значения позволит избежать вольных трактовок закона и защитить права молодых граждан, нуждающихся в поддержке, от потенциального ущемления. Предусмотренные законопроектом изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

В ходе заседания Заксобрания народные избранники дополнительно исключили требование о предоставлении гражданами с инвалидностью выписок из домовой книги или финансового лицевого счета при обращении в органы местного самоуправления с заявлением о постановке на учет для бесплатного предоставления земельного участка в собственность.

Также теперь уполномоченные органы местного самоуправления сами будут запрашивать в федеральном реестре сведения об инвалидности лица, подавшего заявление на такие меры социальной поддержки. В случае отсутствия сведений в федеральном реестре инвалидов решение принимается на основании представленных заявителем документов. Эти изменения вступают в законную силу с начала следующего месяца.

Донские депутаты проголосовали и за поправки, упрощающие процедуру получения мер соцподдержки для инвалидов. Уже с 1 июля 2020 года принятие решения об оказании соответствующей услуги инвалиду будет осуществляться по сведениям, содержащимся в федеральном реестре. Лишь в случае отсутствия такой информации в реестре, человеку нужно самостоятельно предоставить документы, подтверждающие его инвалидность.

На заседании регионального парламента выступила Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, которая рассказала, что на Дону снижается количество детей, оставшихся без попечения родителей и продолжает эффективно развиваться институт приемных семей.

Вместе с этим, успешно преодолена проблема ожидания предоставления специализированных жилых помещений детьми-сиротами. Обеспечена доступность дошкольного образования детям в возрасте 3-7 лет. Сохранена и развивается сеть коррекционных школ, реализующих адаптированные программы для всех категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья, где обучаются более 5 тысяч детей.