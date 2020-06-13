Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 июня 2020 года: общее количество зараженных превысило 7 тысяч

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 июня 2020 года: количество выздоровевших приближается трем тысячам человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 7 152 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 198 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 35 человек. Врачи не смогли спасти жизни 64 дончан. Выздороветь удалось 2 831 заболевшему. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 170. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 26 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (92), Белокалитвинском (13) районе, Батайске (11), Неклиновском (8), Семикаракорском (7) районах, Каменске-Шахтинском (7), Гукове (6), Шахтах (6), Миллеровском (5), Мясниковском (5), Константиновском (4) районах, Азове (4), Октябрьском (3), Ремонтненском (3) районах, Новочеркасске (3), Новошахтинске (3), Таганроге (3), Каменском (2), Матвеево-Курганском (2), Милютинском (2), Усть-Донецком (2) районах, Волгодонске (2), Звереве (2), Азовском (1), Аксайском (1) и Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34,8% - от 18 до 45 лет, 35,4% - от 46 до 65 лет, 17,2% - от 66 до 79 лет, 2% - старше 80 лет, 10,6% - дети. На лечении в стационарах находятся 743 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 32,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали 12-летний ребёнок с тяжелым врожденным заболеванием центральной нервной системы, 34-летняя женщина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием печени, 66-летний мужчина с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы, 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологическим и онкологическим заболеваниями, а также 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи тщательно следят за состоянием – 11 864 человек, из них на самоизоляции дома – 11 849. Сняты с медицинского учета 35,6 тысяч человек. За весь период за медицинской помощью обратились почти 47,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 597 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 179 тысяч исследований.

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