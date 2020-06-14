Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 июня 2020 года: за сутки от болезни скончался еще один человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 июня 2020 года: выздороветь смогли 2 875 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 7 314 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 162 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 29 человек. Медики не смогли спасти жизни 65 человек. Выздороветь удалось 2 875 дончанам. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 144,1. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (46 ), Шахтах (22), Таганроге (7), Тацинском (7) районе, Новошахтинске (7), Новочеркасске (5), Багаевском (5), Мясниковском (5), Константиновском (5), Чертковском (5) районах, Азове (5), Неклиновском (4), Семикаракорском (4), Весёловском (3), Азовском (3), Каменском (3), Милютинском (3), Орловском (3), Аксайском (3), Мартыновском (2) районах, Донецке (2), Октябрьском (2), Белокалитвинском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Волгодонске (1), Звереве (1), Ремонтненском (1), Матвеево-Курганском (1), Усть-Донецком (1), Красносулинском (1), Егорлыкском (1), Пролетарском (1) и Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 35,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,3% - от 46 до 65 лет, 13,6% - от 66 до 79 лет, 2,4% - старше 80 лет, 9,9% - дети. В стационарах на данный момент содержатся 718 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31,6%.

Новой жертвой коронавируса стал 91-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи следят за состоянием – 11 793 человека, из них на самоизоляции в домашних условиях – 11 778. Сняты с медицинского учета 36,5 тысяч человек. За весь период за медицинской помощью обратились почти 48,3 тысячи человек. Лаборатории донского региона за день провели 4 077 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 183 тысяч исследований.

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