2020-06-15T15:26:29+03:00
Общество

В детских садах Ростовской области зафиксировали 19 случаев коронавируса

Больными оказались сотрудники детских садов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В учреждениях, где были выявлены случаи заболевания, уже проводятся карантинные мероприятияВ учреждениях, где были выявлены случаи заболевания, уже проводятся карантинные мероприятияФото: Мария ЛЕНЦ
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После начала работы дежурных групп в детских садах Ростовской области медики выявили 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Так, 18 заболевших - сотрудники детский садов.Только один ребенок заболел коронавирусом. Опасную болезнь малыш подхватил дома после общения с близким родственником.

Главный санитарный врач считает, что ситуация в дежурных группах - благополучна, а все принятые карантинные меры являются эффективными.

Сейчас вспышек заражения коронавирусом нет. Все заражения - единичны.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", дежурные группы в детсадах региона заработали с 1 июня. Места во время ограничительных мероприятий из-за пандемии предоставлялись только по заявлению работающих родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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