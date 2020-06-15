Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: пустят ли зрителей на Театральную площадь и придут ли ветераны

Парад Победы в Ростове-на-Дону 24 июня 2020: губернатор Василий Голубев рассказал о том, как пройдет торжественное шествие, посвященное 75-летнему юбилею победы в ВОВ, перенесенное из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно на заседании регионального штаба по противодействию COVID-19.

В Ростове-на-Дону парад состоится на Театральной площади без зрителей, но с участием ветеранов. На трибунах будут соблюдаться меры предосторожности, включая социальное дистанцирование, а количество сторонних лиц и представителей власти будет сведено к минимуму.

Глава донского региона отметил, что всех участников торжественного парада перед мероприятием обследуют. На мероприятие ветеранов привезут, а после парада отвезут домой.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в донской столице и Новочеркасске состоятся 24 июня.Участие в нем примут более 3,4 тысяч военнослужащих и представителей других силовых структур. По площадям пройдут механизированные колонны, пеший строй, а в небе пролетят военные самолеты и вертолеты.

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