Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 июня 2020 года: коэффициент распространения инфекции вновь понизился

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 июня 2020 года: выздоровели уже почти три тысячи человек.

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 7 481 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 167 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии сейчас находится 31 человек. Врачам не удалось спасти жизни уже 67 человек. Выздороветь смог 2 931 заболевший. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 178. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 15 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (90), Батайске (17), Донецке (7), Белокалитвинском (7), Морозовском (7), Каменском (7), Аксайском (5), Мясниковском (5), Семикаракорском (5) районах, Новочеркасске (5), Неклиновском (4) районе, Шахтах (3), Новошахтинске (2), Гукове (2) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 39,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% - от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет, 4,2% - старше 80 лет, 6% - дети. На лечении в стационарах находятся 779 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 33,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали 61-летняя женщина с хроническими сердечно-сосудистыми и онкологическим заболеваниями, а также 75-летняя женщина с хроническими сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Медики наблюдают за состоянием – 11 664 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 11 629. Сняты с медицинского учета 36,7 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились более 48,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 666 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 186,8 тысячи исследований.

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