Теплый, но дождливый послепраздничный понедельник ожидает ростовчан

Рабочий понедельник после затяжных выходных не порадует горожан солнечной погодой. Все минувшие три дня ростовчане получали предупреждения от МЧС, но дожди проливались лишь в каком-нибудь одном районе города, а сегодня есть вероятность, что все местные жители рискуют намокнуть под струями воды с неба.

В утренние часы будет все еще тепло +19...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+26. Но немного похолодает к вечеру - до +22. По прогнозам синоптиков, проливной дождь в Ростове будет идти утром, а грозы начнут бушевать над донской столицей во второй половине дня.

Ветер сегодня сменит пять направлений: западное, юго-восточное, северо-западное, северное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать влажность, и видимость временами будет ограничена до 3 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 57 до 82%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Проливные дожди будут лить в Ростове целые сутки.

В связи с этим резко похолодает.

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