Выпускной 2020 в Ростов-на-Дону: аттестаты получили больше 57 тысяч донских выпускников. Об этом сообщили в региональном правительстве. Известно, что долгожданный документ об окончании школы получили свыше 16,7 тысячи одиннадцатиклассников. Остальные - почти 40,5 тысячи - выпускники девятых классов, которые завершили обучение на ступени основного общего образования.

Для ребят это один из самых волнительных дней в жизни. Фото: Правительство РО.

Известно, что получение аттестатов в этом году прошло не так как обычно. В предыдущие годы ребятам торжественно вручали официальный документ в стенах родной школы, там же звучали трогательные слова напутствия от учителей и родителей, после чего все отправлялись гулять. В Ростове-на-Дону выпускники ехали на набережную вместе с родителями и педагогами веселиться до утра и встречать рассвет. Там их ждал настоящий городской праздник с российскими звездами.

Однако в этот раз праздничные церемонии проходили с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер. А обязательным аксессуаром для выпускников стали маски и перчатки. На входе вчерашним школьникам измеряли температуру. При этом каждая школа, гимназия или лицей сделали для ребят праздничный баннер, на фоне которого им вручали аттестаты, а также делали фото на память.

Об общегородском празднике в условиях пандемии не сообщается. Сейчас главное - безопасность, здоровье и не допустить роста заболевших.

В школах старались создать тордественную обстановку. Фото: Правительство РО.

К слову, в нынешнем году девятиклассники не сдавали экзамены, оценки в аттестат им выставили на основе итогового собеседования и тех отметок, которые они получали в течение года.

А вот у тех, кто заканчивал одиннадцать класс, оценки ставили по результатам итогового сочинения или изложения. Те же выпускники, кто решит поступать в вузы, все же будут сдавать Единые госэкзамены и на этот раз - основная волна запланирована на 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по литературе, географии и информатике.

И, кстати, в конце первого летнего месяца - 29 и 30 июня - на Дону пройдут предварительные пробные экзамены, чтобы протестировать все необходимое, в том числе работу пропускных пунктов, печать КИМов (контрольно-измерительных материалов), онлайн-трансляцию и так далее.

Праздник мы создаем себе сами. Фото: Мэрия Ростова-на-Дону.

СКАЗАНО!

«Результаты ЕГЭ никак не влияют на получение аттестата»

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов:

- Промежуточная аттестация в 9 классе, результаты которой по итогам 2019-2020 учебного года признаются в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего образования, – это не отдельная дополнительная процедура, а выставление годовых отметок, определяемых как среднее арифметическое четвертных отметок по всем предметам учебного плана, изучаемым в текущем учебном году, с учетом правил округления. Соответственно, аналогичная процедура выставления итоговых оценок прошла и в 11 классе по всем предметам, изучаемым в 10 и 11 классах. Таким образом, для получения аттестата выпускники текущего года не должны сдавать экзамены. Единый государственный экзамен сдают только те выпускники 11 классов, которые поступают в вузы, при этом результаты ЕГЭ никак не влияют на получение аттестата.