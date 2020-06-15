Заключенный ростовского СИЗО лезвием от одноразовой бритвы отрезал себе половой орган

В ростовском СИЗО № 1 один из заключенных отрезал себе половой орган.

Инцидент произошел 13 июня в режимном учреждении на улице Максима Горького. Портал DonDay.ru сообщает, что от собственных рук пострадал 26-летний Вазген, который находился в боксе временного содержания.

Молодой человек обвиняется по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В то время, пока парень находился в заключении он отрезал себе половой орган при помощи лезвия от одноразовой бритвы.

Сотрудники режимного учреждения во время обхода обнаружили окровавленного Вазгена. Они успели вовремя вызвать бригаду медиков.

- С диагнозом «ампутация полового органа» молодого человека доставили в БСМП № 2, - добавил источник портала. – Молодой человек стоял на учете как лицо, склонное к употреблению наркотических веществ.

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