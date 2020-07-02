2020-07-02T11:12:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 2 июля
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля. Фото: архив "КП"
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2 июля стало известно, что на территории Ростовской области выявили еще 90 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего на Дону за время пандемии инфекцию подхватили 9796. Однако есть и положительная динамика.

За минувшие 24 часа выздоровели 70 пациентов, а всего - 6173. С каждым днем на Дону регистрируют все меньше новых случаев заражения и все больше излечившихся.

При этом в стационарах лечение проходят 689 пациентов. В тяжелом состоянии пребывают 33 человека. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще три человека. Это 90-летняя пенсионерка с гипертонической болезнью и сахарным диабетом, 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердца, а также 56-летняя женщина с нарушениями обмена веществ.

Между тем, под медицинским наблюдением находятся больше 9 тысяч человек. Всего врачи обследовали больше 59 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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