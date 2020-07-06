Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 июля

6 июля стало известно, что на территории Ростовской области выявлен 91 случай заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10166 человек. При этом больше половины уже выздоровели. Данные привели в донском правительстве.

По официальным данным, излечились от ковида 6869 человек. За минувшие 24 часа - 46 пациентов. В тяжелом состоянии пребывают 29 человек. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ. В стационарах лечение получают 654 пациента.

За последние сутки от коронавируса скончались еще два человека. Это 78-летняя пенсионерка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также 80-летняя женщина с такими же недугами.

Таким образом, за все время пандемии от инфекции умер 141 житель Дона. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 7902 человек. Всего врачи обследовали свыше 60 тысяч человек.