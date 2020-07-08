2020-07-08T10:40:55+03:00
Общество

Стали известны победительницы конкурса "Студенческая краса"

Девушки, которых наши читатели посчитали самыми очаровательными, получат ценные призы
Дадаян Давид
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Победительницы слева направо: Братякина Лариса, Анастасия Бородина и Гурбанязова Гунеш.Победительницы слева направо: Братякина Лариса, Анастасия Бородина и Гурбанязова Гунеш.
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Мы подвели итоге конкурса красоты среди девушек под кодовым названием "Студенческая краса". Как ясно из названия, в нем участвовали ростовчанки, которые учатся в высших учебных заведениях. По результатам голосования, в котором приняли участие тысячи людей, определились три победительницы!

Первое место заняла Анастасия Бородина, студентка СКФ МТУСИ. За ее проголосовало 1114 человек. Девушку увлекается педагогикой. В свободное время она любит путешествовать со своими друзьями и семьей.

Второе место - Лариса Братякина. За нее проголосовало 9840 человек. Лариса - студентка Академии психологии и педагогики ЮФУ. В свободное от учебы время занимается народными и многими другими стилями танцев. Также Лариса занимается спортом. Наибольшее предпочтение отдает волейболу.

Третье место - Гунеш Гурбанязова. Девушка учится в ЮФУ на факультете управления. В ее поддержку проголосовали 9310 человек.

С детских лет девушка - настоящая поклонница практически любого вида изобразительного искусства. Также она посвящает много времени созданию собственных работ и трепетно относится к каждой из них.

Поздравляем победительниц! Мы свяжемся с девушками и расскажем как и где можно забрать призы!!

ИСТОЧНИК KP.RU

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