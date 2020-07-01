2020-07-01T21:27:56+03:00
Общество

Гражданский выбор: 460 тысяч дончан проголосовали на сайте «Народного совета»

Это результат первых шести дней
ЮРИЙ БЕЛЯЕВ
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Голосование проходит в двух форматах – онлайн на сайте sovet.donland.ru и на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ.Голосование проходит в двух форматах – онлайн на сайте sovet.donland.ru и на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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На Дону подвели промежуточные итоги электронного голосования в рамках губернаторского проекта «Народный совет». В течение шести дней 464 367 жителей региона сделали свой выбор касательно того, на какие направления следует направить 500 млн рублей из областной казны для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Всего в списке было 10 вариантов, из них избирателям следовало выбрать только три. Сделать это можно было с 25 июня по 1 июля. При этом существовала альтернатива в способе волеизъявления – к традиционному походу на избирательный участок добавилось онлайн-голосование на портале правительства Ростовской области.

Жители региона проявили интерес к «Народному совету» и к сегодняшнему утру отдали 1 393 101 «электронный» голос за те или иные направления, поставленные на голосование.

Промежуточные итоги за первые шесть дней. Фото: donland.ru

Промежуточные итоги за первые шесть дней. Фото: donland.ru

С самого начала первую строчку рейтинга гражданской популярности захватил вариант «Автомобили скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов». За него отдали голоса 259 608 избирателей.

Вторая позиция у предложения «Оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых». Его поддержали 183 093 человек.

На третьем месте – инициатива о приобретении легковых автомобилей для выезда участковых педиатров и терапевтов к пациентам на дом. Она оказалась близка 180 306 дончан.

Голосование завершается сегодня, 1 июля, и уже совсем скоро станут известны его финальные итоги.

Отметим, что указ о проведении выборов среди перспективных вариантов для субсидирования по проекту «Народный совет» подписал губернатор Василий Голубев. Вопрос, на который предлагается ответить, звучит так: «На решение каких задач, по Вашему мнению, необходимо в 2020 году направить средства областного бюджета?».

Инициатором проекта "Народный совет" выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: donland.ru

Инициатором проекта "Народный совет" выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: donland.ru

Напомним, что в ходе состоявшегося 10 июня ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания Ростовской области глава донского региона предложил использовать механизм «народного совета», то есть прямого голосования граждан, для выбора проектов, которые получат дополнительное финансирование из областного бюджета.

При этом есть условие. Максимальная стоимость одной единицы товара, который может быть закуплен по итогам всеобщего голосования, не может превышать 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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