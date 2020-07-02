Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля 2020 года: больше 6 тысяч вылечились от опасной инфекции

В Ростове-на-Дону на 25 июня прирост за сутки - 95 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9 706 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 95 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 32 человека. Врачи не смогли спасти жизни 127 дончан. Выздороветь удалось уже 6 103 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 231. Коэффициент распространения инфекции – 0,796.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (22), Белокалитвинском (11), Мясниковском (6), Багаевском (5), Цимлянском (5) районах, Батайске (5), Каменске-Шахтинском (5), Новочеркасске (4), Азовском (3), Каменском (3), Сальском (3) районах, Волгодонске (3), Таганроге (3), Шахтах (3), Красносулинском (2), Мартыновском (2), Тарасовском (2) районах, Гукове (2), Верхнедонском (1), Волгодонском (1), Егорлыкском (1), Обливском (1), Октябрьском (1), районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 13,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 51,6% - от 46 до 65 лет, 18,9% - от 66 до 79 лет, 11,6% - старше 80 лет, 4,2% - дети. В стационарах содержатся 699 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 30,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 44-летняя женщина с ожирением и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая поздно обратилась за медицинской помощью, и 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи следят за состоянием 9 251 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 9 250. Сняты с медицинского учета 49,2 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам 58,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 574 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 255,5 тысячи исследований.

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