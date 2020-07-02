2020-07-02T00:25:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля 2020 года: больше 6 тысяч вылечились от опасной инфекции

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 2 июля
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области коронавирусом заразились еще 95 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 95 человекФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на 25 июня прирост за сутки - 95 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 9 706 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 95 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 32 человека. Врачи не смогли спасти жизни 127 дончан. Выздороветь удалось уже 6 103 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 231. Коэффициент распространения инфекции – 0,796.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (22), Белокалитвинском (11), Мясниковском (6), Багаевском (5), Цимлянском (5) районах, Батайске (5), Каменске-Шахтинском (5), Новочеркасске (4), Азовском (3), Каменском (3), Сальском (3) районах, Волгодонске (3), Таганроге (3), Шахтах (3), Красносулинском (2), Мартыновском (2), Тарасовском (2) районах, Гукове (2), Верхнедонском (1), Волгодонском (1), Егорлыкском (1), Обливском (1), Октябрьском (1), районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 13,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 51,6% - от 46 до 65 лет, 18,9% - от 66 до 79 лет, 11,6% - старше 80 лет, 4,2% - дети. В стационарах содержатся 699 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 30,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 44-летняя женщина с ожирением и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая поздно обратилась за медицинской помощью, и 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи следят за состоянием 9 251 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 9 250. Сняты с медицинского учета 49,2 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам 58,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 574 теста на коронавирус. За весь период было проведено свыше 255,5 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 июля 2020 года: за сутки выздоровели 228 пациентов.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 1 июля.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Жару в +36 пообещали ростовчанам синоптики к концу недели
В Ростовской области борются с крупным лесным пожаром
В центре Ростова в одном из старых домов обвалилась крыша
В донском избиркоме озвучили явку на голосование
В Ростовской области на трассе легковушка влетела в «КамАЗ»
В Ростовской области из дома вынесли ценности на два миллиона рублей
В Штатах у девушки украли телефон, когда она пошла собирать ягоды
В Ростовской области 11 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростовской области на трассе столкнулись легковушка и мотоцикл
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 июля 2020: еще двое погибших
В Ростовской области автомобиль «Рено» столкнулся с «КамАЗом»
Футбольный матч «Ростов» - «Краснодар» 1 июля 2020: кто сможет попасть на стадион
«Богатырь» приглашает в гости
Футбольный матч «Ростов» - «Краснодар» 1 июля 2020: маски и социальная дистанция обязательны
Ростовские врачи спасли 100-летнего ветерана, заболевшую коронавирусом
Ростовская АЭС в 2020 году выпустит в Цимлянское водохранилище порядка 1 млн мальков ценных пород рыбы
Пять человек пострадали на трассе «Ростов - Ставрополь»
Казаки начнут патрулировать пляжи в донской столице
В Ростовской области пока не разрешили выйти на работу жителям категории 65+