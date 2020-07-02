В центре Ростова горит 150 квадратных метров заброшенной картонной фабрики

В центре донской столицы загорелось очередное заброшенное здание.

Инцидент произошел сегодня, 2 июля, в 20:06 на улице Большая Садовая. В доме №1, где раньше располагалось здание картонной фабрики на первом этаже по неизвестной пока причине вспыхнуло пламя.

Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных. К моменту приезда огнеборцев огонь уже полыхал на площади 150 квадратных метров. Позже пламя разрослось еще больше.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекаются 65 человек личного состава, 16 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В 20:29 – объявлен ранг пожара №2. К счастью, никто при возгорании не пострадал. А в 21:26 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров.

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