2020-07-09T09:57:09+03:00
Общество

«Стучит в окно и просит помощи»: в Ростове пенсионерка пожаловалась на издевательства сына

По словам пожилой женщины, сын несколько дней не выпускает ее из дома.
Михаил Стрижев
Поделиться:
Пожилая женщина пожаловалась, что сын уже несколько дней не выпускает ее из дома. Фото: соц. сетиПожилая женщина пожаловалась, что сын уже несколько дней не выпускает ее из дома. Фото: соц. сети
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону пожилая женщина пожаловалась на издевательства родного сына. По словам очевидцев, пенсионерка привлекала внимание прохожих и просила о помощи из окна дома. Инцидент произошел на улице Краснодарской.

Свидетельница происходящего Екатерина рассказала, что гуляла возле этого дома с семьей. В какой-то момент она заметила, как незнакомая пожилая женщина со всей силы стучит в окно. Подойдя ближе к дому, ростовчанка увидела, что пенсионерка показывает через стекло листик со словами «Помогите, пожалуйста». Возле дома начали собираться и другие очевидцы.

Окно было закрыто, а сама бабушка не могла его открыть. В этот момент к ней подошел мужчина, как потом выяснилось, ее сын. Люди уговорили его открыть окно.

- Женщина сообщила, что родной сын уже несколько дней не выпускает ее на улицу. Она пожаловалась, что давно не ела, потому что дома нет продуктов. У нее была рука в гипсе. Пенсионерка сказала, что она упала и сломала руку после того, как ее толкнул сын.

Екатерина пообщалось с соседями семьи. Одна из них рассказала, что они часто слышат крики из квартиры и вызывают полицию. Кроме того, по словам соседей, с пенсионеркой и ее сыном живет еще один человек. Пожилая женщина является опекуном своей старшей двоюродной сестры. Екатерине рассказали, что эта родственница почти не ходит.

- Мы спрашивали у мужчины, почему он не выпускает свою мать. В ответ он повторял, что у нее деменция. Он якобы боится, что она выйдет из дома и потеряется. Но он же сам мог отвести ее магазин или просто погулять! Любому человеку нужен свежий воздух! Потом он говорил, что пенсионерам нельзя выходить из-за коронавируса. Но, насколько я знаю, сейчас таких ограничений нет, - говорит Екатерина.

Очевидцы не стали звонить в полицию, поскольку посчитали эту затею бесполезной. Екатерина говорит, что одна женщина пообещала прийти к бабушке на следующий день. Однако собеседница переживает, что этого не произошло. При этом как помочь несчастной, она не понимает. Пока ростовчанка решила, что к этой истории нужно привлечь внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о действии «масочного режима»
«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе
Вузы и колледжи Ростова-на-Дону: куда лучше поступать в 2020 году
Бывший заместитель губернатора Дона стал директором крупного авиационного предприятия
Японский полузащитник пополнит состав ФК "Ростова"
Ростовчанам пригрозили возвращением режима самоизоляции
День открытых дверей в школе талантов СУНЦ ЮФО пройдет 11 июля
"Зачем грязно сделала?!": ростовчанка довела таксиста до нервного срыва
В Ростовской области за поборы в детском саду под суд пойдет заведующая
За несколько дней до нападения мачехи на 6-летнего пасынка семью навещали проверяющие из ПДН
В донском Минздраве рассказали о состоянии пилота, пострадавшего при крушении самолета
В Ростовской области открыли для купания больше 50 пляжей
В «Ростов» перешел игрок македонского клуба, на которого претендовали «Интер» и «Монако»
Более 11 тысяч бывших абонентов УК «Лидер» переведены на прямые договоры с регоператором
Донской министр здравоохранения не исключила возврат к жестким ограничениям из-за коронавируса
Реконструкция моста на Малиновского вошла в активную фазу
ДГТУ компенсирует затраты на обучение абитуриентам с высоким баллом ЕГЭ
Ученые: Из-за жары в Азовском море может массово погибнуть рыба
20 часов без света: ростовчане пожаловались на внезапное отключение электричества
В Ростовской области водитель «Лады» насмерть сбил пятилетнюю малышку
В июне выдачу ипотеки в 1,5 раза нарастил ВТБ
Три сотрудника Ростовской АЭС стали лидерами в сфере бережливых технологий среди предприятий атомной энергетики