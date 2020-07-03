«Стучит в окно и просит помощи»: в Ростове пенсионерка пожаловалась на издевательства сына

В Ростове-на-Дону пожилая женщина пожаловалась на издевательства родного сына. По словам очевидцев, пенсионерка привлекала внимание прохожих и просила о помощи из окна дома. Инцидент произошел на улице Краснодарской.

Свидетельница происходящего Екатерина рассказала, что гуляла возле этого дома с семьей. В какой-то момент она заметила, как незнакомая пожилая женщина со всей силы стучит в окно. Подойдя ближе к дому, ростовчанка увидела, что пенсионерка показывает через стекло листик со словами «Помогите, пожалуйста». Возле дома начали собираться и другие очевидцы.

Окно было закрыто, а сама бабушка не могла его открыть. В этот момент к ней подошел мужчина, как потом выяснилось, ее сын. Люди уговорили его открыть окно.

- Женщина сообщила, что родной сын уже несколько дней не выпускает ее на улицу. Она пожаловалась, что давно не ела, потому что дома нет продуктов. У нее была рука в гипсе. Пенсионерка сказала, что она упала и сломала руку после того, как ее толкнул сын.

Екатерина пообщалось с соседями семьи. Одна из них рассказала, что они часто слышат крики из квартиры и вызывают полицию. Кроме того, по словам соседей, с пенсионеркой и ее сыном живет еще один человек. Пожилая женщина является опекуном своей старшей двоюродной сестры. Екатерине рассказали, что эта родственница почти не ходит.

- Мы спрашивали у мужчины, почему он не выпускает свою мать. В ответ он повторял, что у нее деменция. Он якобы боится, что она выйдет из дома и потеряется. Но он же сам мог отвести ее магазин или просто погулять! Любому человеку нужен свежий воздух! Потом он говорил, что пенсионерам нельзя выходить из-за коронавируса. Но, насколько я знаю, сейчас таких ограничений нет, - говорит Екатерина.

Очевидцы не стали звонить в полицию, поскольку посчитали эту затею бесполезной. Екатерина говорит, что одна женщина пообещала прийти к бабушке на следующий день. Однако собеседница переживает, что этого не произошло. При этом как помочь несчастной, она не понимает. Пока ростовчанка решила, что к этой истории нужно привлечь внимание.