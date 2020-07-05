В Ростове-на-Дону в роднике парень утонул, спасая детей

В донской столице минувшим вечером, 4 июля, в районе родника Гремучка произошла трагедия.

По словам очевидцев, во время купания две девочки начали тонуть. 17-летний юноша бросился им на помощь. Парень спас детей, но погиб сам.

- Вроде, одна из девочек была его сестрой. Вечна память герою,-рассказали в социальных сетях свидетели инцидента.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что произошла трагедия. По словам сотрудников ведомства, тело извлекли через несколько часов после случившегося.

Сейчас по данному факту проводится проверка.