2020-07-05T10:46:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в роднике парень утонул, спасая детей

Юноша ценой собственной жизни заплатил за жизнь других
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове-на-Дону на водоеме произошла трагедияВ Ростове-на-Дону на водоеме произошла трагедияФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донской столице минувшим вечером, 4 июля, в районе родника Гремучка произошла трагедия.

По словам очевидцев, во время купания две девочки начали тонуть. 17-летний юноша бросился им на помощь. Парень спас детей, но погиб сам.

- Вроде, одна из девочек была его сестрой. Вечна память герою,-рассказали в социальных сетях свидетели инцидента.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что произошла трагедия. По словам сотрудников ведомства, тело извлекли через несколько часов после случившегося.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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