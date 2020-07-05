В Ростове-на-Дону в роднике парень утонул, спасая детей
Юноша ценой собственной жизни заплатил за жизнь других
В Ростове-на-Дону на водоеме произошла трагедияФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донской столице минувшим вечером, 4 июля, в районе родника Гремучка произошла трагедия.
По словам очевидцев, во время купания две девочки начали тонуть. 17-летний юноша бросился им на помощь. Парень спас детей, но погиб сам.
- Вроде, одна из девочек была его сестрой. Вечна память герою,-рассказали в социальных сетях свидетели инцидента.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что произошла трагедия. По словам сотрудников ведомства, тело извлекли через несколько часов после случившегося.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU