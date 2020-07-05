2020-07-05T21:01:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выбрали самую красивую замужнюю женщину

Для победительницы – это уже 29 титул по счету
Иван ТИМОФЕЕВ
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Для Виктории этот титул - 29 по счету. Фото: личная страница в соцсетиДля Виктории этот титул - 29 по счету. Фото: личная страница в соцсети
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После пандемии привычная жизнь в городе постепенно начинает возвращаться в привычное русло. Так, уже в субботу, 4 июля, в Ростове-на-Дону прошел конкурс элегантности, красоты и успеха «Прима Дона 2020» среди замужних дам, в котором выбрали самую первую красавицу.

Ею стала 24-летняя блондинка Виктория Виктория Вика.

Девушка сравнила конкурсы красоты с удивительным путешествием. Фото:соцсети

Девушка сравнила конкурсы красоты с удивительным путешествием. Фото:соцсети

- Я участвовала в нем второй раз. Первое мое участие в данном конкурсе было в 2018 году, я так же стала одной из победительниц «Бизнес Леди Ростова». А в этом завоевала самую главную корону Конкурса «Гран-При Конкурса Прима Дона 2020». Я мечтала об этом титуле , он в моей копилке самый важный и значимый , к слову, у меня уже есть порядка 28 титулов .Но этот - самый ценный и долгожданный, - рассказала победительница.

В октябре этого года состоится национальный конкурс «Миссис Россия International» , в котором Виктория так же примет участие.

По словам красавицы, конкурсы красоты для нее – это, своего рода, путешествие: яркое, интересное, наполненное сумасшедшими эмоциями.

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В Ростов-на-Дону с победой возвращается 22-летняя Виктория Вика. Девушка вошла в тройку победительниц международного конкурса красоты «Miss Freedom of the World 2019», который состоялся в Косово. Виктория представляла Россию, также были представительницы Германии, Камеруна, Сербии, Марокко и других стран. Главная корона досталась представительнице Турции. А россиянка получила ленту и корону 1-й вице-мисс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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