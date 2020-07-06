Откроются гостиницы, бассейны, детские сады: на Дону снимают ряд ограничений

С 6 июля власти Ростовской области снимают ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Возобновят работу гостиницы, бассейны и детские сады. О долгожданном послаблении сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор области Василий Голубев уже подписал поставление, согласно которому на Дону возобновляют работу места, так необходимые всем жителям в жаркие летние дни. В первую очередь речь идет о плавательных бассейнах. Однако на одного посетителя должно приходится, как минимум, 10 квадратных метров площади воды.

Отдать ребенка в детский сад - не проблема, ведь открываются все дошкольные учреждения. В полном объеме возобновляют работу и гостиницы. В фитнес-центрах с понедельника можно проводить групповые тренировки, но не более 25 человек.

Кроме того, открываются центры косметических услуг, но СПА-процедуры - все еще запрещены. При этом Василий Голубев подчеркнул, что работодатели должны обеспечить своих сотрудников индивидуальными средствами защиты.

- Постепенно мы движемся к нормализации жизни. Чтобы этот путь был последователен и необратим, прошу вас по-прежнему соблюдать действующие санитарные правила. Особенно это касается работодателей, которые обязаны обеспечить своих работников лицевыми защитными масками, выполнять все требования санитарных врачей, - обратился к жителям Дона глава региона.