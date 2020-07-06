2020-07-06T14:09:37+03:00
Общество

Стали известны имена победительниц конкурса "Красавицы при исполнении"

Больше всего голосов набрала старший лейтенант внутренней службы Ольга Егорова
Дадаян Давид
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Слева направо: Ольга Егорова, Наталье Дубининой, Екатерина Гнедаш.Слева направо: Ольга Егорова, Наталье Дубининой, Екатерина Гнедаш.
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Сегодня, 6 июля мы подводим итоги конкурса красоты среди сотрудниц ГУФСИН по Ростовской области под кодовым названием "Красавицы при исполнении". Наши читатели кропотливо выбирали самую очаровательную участницу конкурса, и наконец стали известны имена победительниц.

Первое место заняла Ольга Егорова - старший лейтенант внутренней службы. За нее проголосовали 12856 человек. Это абсолютный рекорд конкурса.

Девушка работает психологом в ФКУ ИК-2. Ольга приехала в Ростов из культурной столицы донского казачества - города Семикаракорска. Она очень позитивный и жизнерадостный человек. Старается пробовать многое и во многом находит себя. Всё свободное время посвящает своему саморазвитию.

Второе место с небольшим отрывом досталось Наталье Дубининой - прапорщику внутренней службы. Она набрала 12812 голосов от наших читателей. Наталья работает инспектором дежурной службы ФКУ СИЗО-1.

Известно, что девушка родилась в Шахтах. В 2016 окончила Донской государственный технический университет с отличием, а через два года получила второе высшее. Любит читать книги, веселые компании и отдых на природе. Ведет активный образ жизни.

Третье место заняла Екатерина Гнедаш, капитан внутренней службы. За нее проголосовало 11193 человек. Девушка работает инспектором филиала уголовно-исполнительной инспекции.

Екатерина воспитывает любимого сына. В свободное время занимается спортом.

Редакция "Комсомольской правды" свяжется с победительницами конкурса и расскажет, как и где можно забрать ценные призы! Поздравляем заслуженных красавец!

ИСТОЧНИК KP.RU

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