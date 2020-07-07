Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июля

7 июля стало известно, что в Ростовской области выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 10256 человек. При этом число выздоровевших с каждым днем становится все больше. На утро вторника от ковида излечились 7068, а всего - 199.

По данным регионального правительства, больше всего новых инфицированных - в Ростове-на-Дону - 26. На втором месте Азовский район, где обнаружили 13 случаев и город Донецк - 6 случаев.

За последние сутки от инфекции скончались пять человек. Среди них 68-летний мужчина с гипертонической болезнью, 73-летний пенсионер с хроническими заболеваниями эндокринологической системы, 63-летний житель Дона с такими же недугами. Кроме того, не выдержали инфекции 57-летняя женщина с нарушениями обмена веществ и 65-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем с осложнениями.

Таким образом, за все время пандемии от вируса умерли 146 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7,5 тысяч жителей. Всего врачи обследовали больше 60 тысяч человек.

На стационарном лечении пребывают 682 пациента. При этом в тяжелом состоянии - 30 человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ.