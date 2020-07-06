2020-07-06T01:21:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июля 2020 года: скончались уже 137 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 7 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 93 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 93 человекаФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 7 июля прирост за сутки - 94 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 10 085 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 93 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 33 человека. Врачи не смогли спасти жизни 139 дончан. Выздороветь удалось уже 6 823 заболевшим.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 239,8. Коэффициент распространения инфекции – 0,93.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (49), Шахтах (9), Зимовниковском (3), Красносулинском (3), Чертковском (3) районах, Батайске (3), Новочеркасске (3), Азовском (2), Веселовском (2), Тарасовском (2), Тацинском (2) районах, Гукове (2), Каменске-Шахтинском (2), Таганроге (2), Аксайском (1), Багаевском, (1), Белокалитвинском (1), Зерноградском (1), Мартыновском и Сальском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43% - от 46 до 65 лет, 18,3% - от 66 до 79 лет, 2,2% - старше 80 лет, 3,2% - дети. В стационарах содержатся 630 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 29,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали 61-летний мужчина с онкозаболеванием, хроническим заболеванием печени, который поздно обратился за медицинской помощью, а также 57-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим заболеванием почек и прогрессирующим неврологическим заболеванием.

Врачи следят за состоянием 8 211 человек, из них на самоизоляции дома – 8 177. Сняты с медицинского учета 51,8 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились более 60 тысяч человек. Лабораториями региона за день провели 5 495 тестов на коронавирус. За весь период было проведено свыше 272,8 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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