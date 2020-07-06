Донские врачи провели двухсотую операцию по трансплантации

В центре хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) трансплантологи успешно провели операцию по пересадке почки. Медицинское вмешательство потребовалось 24-летней девушке из Сальска, которая в течение последних полутора лет регулярно проходила процедуру гемодиализа.

Как сообщила министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская, выполненная операция стала двухсотой для донских трансплантологов. Она поздравила врачей с этим юбилеем, а также рассказала, что сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно и переведена из реанимации в обычную палату

- Пересадка почки – самый распространенный вид трансплантации. Несмотря на сложности и ограничения связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией, в РОКБ по возможности проводили трансплантации, ведь в лист ожидания пересадки попадают только те больные, которые на самом деле больше не могут ждать, - пояснила Татьяна Быковская.

По словам заместителя главного врача по сосудистой хирургии и трансплантологии РОКБ Михаила Кострыкина, пациентов с острой почечной недостаточностью в Ростовской области около тысячи.

- Согласно статистике ВОЗ, порядка 40% их них нуждаются в операции по пересадке, - привел данные медик.

При этом глава областного Минздрава отметила, что В РОКБ процесс трансплантации донорской почки отработан досконально и фактически перешел в разряд повседневных процедур, не вызывающих у специалистов проблем с их исполнением.

Татьяна Быковская добавила, что ростовском лечебном учреждении уже проведено 127 пересадок почек усилиями большой команды, в составе которой только врачей – несколько десятков человек.

- Это хирурги различных специализаций, анестезиологи-реаниматологи, иммунологи, нефрологи, урологи, рентгенологи и врачи ультразвуковой диагностики, - уточнила министр здравоохранения региона.

Отметим, что с начала текущего года в РОКБ проведено 39 операций по трансплантации донорских органов: почек (в том числе в комплексе с поджелудочной железой), печени и сердца, а также шесть пересадок роговицы глаза.

В общей сложности в медучреждении выполнено 200 пересадок 202 органов.