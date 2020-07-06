2020-07-06T14:29:05+03:00
Общество

Донские рыбаки выловили амура весом в 13 килограммов

Ранее такой редкий трофей попадался лишь одному из мужчин более 30 лет назад
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Белый амур считается редкой и сильной рыбой. Фото: из личного архива героя публикацииБелый амур считается редкой и сильной рыбой. Фото: из личного архива героя публикации
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Ростовские рыбаки Михаил и Илья Лукьянчуки выловили 13-килограммового белого амура. Редкая и одна из самых сильных рыб попалась отцу и сыну в хуторе Пятихатки в Неклиновском районе.

На выходных таганрожцы как обычно отправились на рыбалку. Они сразу настроились ловить крупную добычу, взяли для этого специальные снасти и наживку. Клевать начало только на вторые сутки, все время до этого рыбу нужно было прикармливать. Зато трофей превысил все их ожидания — попался огромный белый амур. Достать гиганта оказалась не так-то просто.

- Белый амур считается одной из самых сильных рыб, просто так он никогда не сдается. Наш амур начал сопротивляться примерно за 30 метров до берега. Мы боролись с ним почти полчала, ждали, когда его покинут силы, - рассказал Илья Лукьянчук.

Отец и сын Михаил и Илья Лукьянчуковы с очередным трофеем. Фото: из личного архива героя публикации.

Отец и сын Михаил и Илья Лукьянчуковы с очередным трофеем. Фото: из личного архива героя публикации.

По его словам, весила рыба более 13 килограммов. Но и это не самое интересное. Белый амур встречается рыбакам нечасто. Отцу Ильи Михаилу Лукьянчуку такой трофей попадался, когда тот был 14-летним подростком. Это было почти 35 лет назад. Зато в этот день рыбакам повезло: кроме 13-килограммового они поймали еще двух амуров по шесть и пять килограммов.

- Большую рыбу мы отпустили. Мы таких ловим только ради спортивного интереса. Этому 13-килограммовому, наверное, лет 11. Жалко его, он столько рос! - говорит Илья.

На днях донские рыбаки поймали 14-килограммового карпа. Фото: из личного архива героя публикации.

На днях донские рыбаки поймали 14-килограммового карпа. Фото: из личного архива героя публикации.

Илья и Михаил увлекаются рыбалкой уже почти четыре года. За это время им встречалась и более крупная рыба. Например, однажды Михаил поймал 16-килограммового зеркального карпа. Из последнего улова семьи — два карпа по 14 и 9 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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