Это ужас: в живом уголке в Таганроге медведь умирает от обезвоживания в тесной клетке

В Таганроге жители пожаловались на живой уголок в парке имени Горького. По словам очевидцев, многие питомцы мини-зоопарка оказались на грани гибели от обезвоживания. Информация об этом появилась в соцсетях.

Одна из посетительниц рассказала, что 5 июля пришла в живой уголок с детьми. Люди хотели полюбоваться животными. Однако положительных эмоций получить не удалось. По словам женщины, зверей содержат в тесных клетках без воды.

По словам таганроженки, один из медведей находится в клетке площадью четыре квадратных метра. В жару животному просто нечем дышать в таком тесному жилище.

- В остальных клетках 2х3 по 2 медведя, рысь, канадский волк... Это ужас! Я всего лишь хочу их спасти! Помогите достучаться до верхов, - говорится в сообщении.

В парке Горького в Таганроге мучается медведь 5.7.2020.Прислать новость в WhatsApp https://wa.me/79286262017 Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК www.vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ www.facebook.com/rostovnadonu161 Чат Ростова в Telegram https://t.me/rostovnadonuchat

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