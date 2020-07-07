2020-07-06T22:00:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 июля 2020 года: скончались еще два человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 7 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразился еще 91 человекВ Ростовской области коронавирусом заразился еще 91 человекФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 7 июля прирост за сутки - 91 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 10 166 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 91 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 29 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 141 человека. Выздороветь удалось 6 869 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 242. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (42), Мясниковском (9) районе, Таганроге (8), Волгодонске (6), Белокалитвинском (3), Морозовском (3) районах, Батайске (3), Новочеркасске (3), Сальском (2) районе, Каменске-Шахтинском (2), Аксайском (1), Верхнедонском (1), Весёловском (1), Кашарском (1), Мартыновском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Целинском (1), Цимлянском (1) районах и Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 39,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,2% - от 46 до 65 лет, 16,5% - от 66 до 79 лет, 8,8% - старше 80 лет. В стационарах содержатся 654 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 30,3%.

Новыми жертвами коронавируса стали 78-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями и 80-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 7 902 человека, из них на самоизоляции дома – 7 857. Сняты с медицинского учета 52,4 тысячи человек. За весь период за медицинской помощью обратились свыше 60 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 2 887 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 275,7 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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