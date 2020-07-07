2020-07-07T14:51:26+03:00
Общество

В Ростовской области аномальная жара угрожает засухой

Высокие температуры и недостаток осадков уже привели к повреждениям зерновых
Михаил Стрижев
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В Ростовской области уже зафиксированы случаи повреждения зерновых культур.В Ростовской области уже зафиксированы случаи повреждения зерновых культур.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области ожидается засуха из-за аномальной жары. Об этом рассказали в НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В последнее время в Ростовской области наблюдалась высокая температура, почти не было осадком. В донском регионе уже зафиксированы случаи повреждения зерновых из-за засухи. Почва испытывает недостаток влаги.

- Уровень влагозапасов в почве составил 50-70% от нормы,- рассказали в научно-исследовательском институте.

Похожая ситуация наблюдается не только на Дону, но и в Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольских краях, в республиках Крым и Калмыкия. Более того, высокие температуры и прогревшиеся воды Черноморского побережья, могут привести к смерчам рядом с ущельями у Лоо, Якорной щели, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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