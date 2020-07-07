2020-07-09T11:16:07+03:00
Общество

В Ростовской области хозяин выбросил истощенную овчарку с травмированными суставами

В настоящее время собаку спасают волонтеры и ветеринары
Михаил Стрижев
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Волонтеры считают, что когда-то овчарка верой и правдой служила хозяину. Фото: facebook.com/obitelmudryhpsov/Волонтеры считают, что когда-то овчарка верой и правдой служила хозяину. Фото: facebook.com/obitelmudryhpsov/
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Волонтеры считают, что когда-то овчарка верой и правдой служила хозяину. Фото: facebook.com/obitelmudryhpsov/

Волонтеры считают, что когда-то овчарка верой и правдой служила хозяину. Фото: facebook.com/obitelmudryhpsov/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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