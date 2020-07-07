В Ростовской области хозяин выбросил истощенную овчарку с травмированными суставами
Волонтеры считают, что когда-то овчарка верой и правдой служила хозяину. Фото: facebook.com/obitelmudryhpsov/
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Неделю бедняга сидит под испепеляющим солнцем у обочины и ждет, что предатель вернется
Человеческая жестокость, подчас, не поддается объяснению. Что двигало человеком, который как ненужную вещь выбросил собаку с двумя щенками у обочины под Ростовом-на-Дону, предположить сложно. Но преданное животное уже неделю сидит под испепеляющим солнцем у дороги и ждет, что хозяин за ними вернется.(подробности)
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