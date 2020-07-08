Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 июля 2020 года: новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе области

В Ростове-на-Дону на 8 июля прирост за сутки - 90 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 10 256 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 90 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 30 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 146 дончан. Выздороветь удалось 7 068 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 244. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (26), Азовском (13) районе, Донецке (6), Миллеровском (6) районе, Каменске-Шахтинском (5), Шахтах (5), Пролетарском (4) районе, Волгодонске (3), Новочеркасске (3), Мартыновском (3), Аксайском (2), Белокалитвинском (2) районах, Батайске (2), Чертковском (2), Цимлянском (2), Егорлыкском (1), Багаевском (1), Волгодонском (1), Каменском (1), Родионово-Несветайском (1), Константиновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% - от 46 до 65 лет, 15,5% - от 66 до 79 лет, 7,8% - старше 80 лет. В стационарах содержатся 682 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 30,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали 68-летний мужчина с гипертонической болезнью и эндокринологическим заболеванием; 73-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринологической и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями; 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринологическими заболеваниями и прогрессирующей онкологией; 57-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ; 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем с осложнениями.

Врачи следят за состоянием 7 594 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 7 547. Сняты с медицинского учета 52,9 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились 60,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 152 теста на коронавирус. За весь период было проведено 277,8 тысячи исследований.

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