2020-07-08T08:15:12+03:00
Общество

Утренний дождь взбодрил уставших от невыносимой жары ростовчан

Температура днем не поднимется выше 35 градусов
Виктория Никитина
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В Ростове после аномальной жары прошел дождьВ Ростове после аномальной жары прошел дождьФото: "КП" Архив
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В Ростов утренний дождь принес небольшое похолодание. Местные жители смогли впервые за пять дней вдохнуть не горячий воздух. А уж как растения "обрадовались" дождю после засухи, можно только догадываться.

В утренние часы будет все еще жарко - +24...+29, днем столбик термометра достигнет отметки +31...+34. И совсем немного температура упадет к вечеру +32...+28. С утра и в полдень, по прогнозам синоптиков, ростовчан освежит проливной дождь. До вечера погода будет стоять облачная и к вечеру прояснится.

Ветер сегодня сменит шесть направлений: северное, восточное, юго-восточное, южное, юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 5-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление начнет резко расти вверх и составит 744-747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 57%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Еще жарче: столбики термометра снова рванут вверх.

Ветер станет немного сильнее, но в таких условиях это не спасает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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