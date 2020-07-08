Загораем и купаемся без вреда для здоровья: правила отдыха на пляже

В Ростовской области с 6 июля официально стартовал купальный сезон. Из-за коронавируса пляжи открылись на месяц позже, а отдых на воде стал особенно долгожданным. Дождавшись разрешения, дончане поспешили к водоемам. Однако чтобы отдых стал приятным и полезным, к нему стоит тщательно подготовиться. О правилах поведения на воде и пляже рассказали в донских управлениях МЧС и Роспотребнадзора.

Все дело — в пляже

Прежде всего, отдыхающему нужно выбрать безопасный пляж с чистым водоемом. Исследователи обнаружили больше всего загрязнений микрорганизмами в водоемах Азова, Ростова, Азовского и Октябрьского районов. Так, в Ростове пригодным для купания оказалось только Соленое озеро. Стоит отметить, что паразитов и опасных вирусов в водоемах Ростовской области эксперты не обнаружили.

В Роспотребнадзоре при выборе пляжа советуют обратить внимание на его благоустройство. Здесь должно быть все для комфортного отдыха и поддержания порядка.

При выборе мест отдыха также важно обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.

Отдыхающим советуют серьезно отнестись к сборам. Только на первый взгляд кажется, что на пляж достаточно захватить лишь купальные принадлежности и полотенце. Лучше не полениться и положить в сумку такие предметы, как головной убор, бутылку питьевой воды, зонтик.

Существуют и несколько общих правил поведения на пляже. Даже если вы уверены в чистоте водоема, нельзя пить воду из водоема, полоскать в ней продукты или полоскать рот. Животных с собой лучше не брать — не стоит отдыхать с ними на пляже или купаться. Дома нужно оставить спиртное. Строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Не забывайте, что чистота пляжа во многом зависит от каждого отдыхающего. Поэтому важно следовать еще одному маленькому правилу — убирать за собой. Мусор нужно выбрасывать в специально отведенные для этого места.

Даже если вы уверены в чистоте водоема, нельзя пить из него воду или полоскать в нем продукты. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Не заплывать за буйки и помнить о глубине

С началом купального сезона увеличивается число несчастных случаев на воде. Зачастую отдыхающие пренебрегают безопасностью, сссылаясь на умение плавать или мелководье. Однако лучше всегда оставаться настороже.

В донском управлении МЧС просят следовать нескольким правилам поведения на воде. Нужно критически оценивать силы и не плавать на глубине. Нельзя заплывать за буйки или выплывать на судовой ход, приближаться к судам. Трагедией может закончиться любое баловство в воде. Не стоит устраивать игры, связанные с захватом рук, ног и головы.

Если вы уже заплыли далеко, а силы начали вас оставлять, главное — не поддаваться панике. Одна из главных причин гибели — страх и растерянность человека, оказавшегося в глубоком месте.

Страх - это помощник несчастья. Человек легче воды, поэтому вы можете отдыхать на воде, кстати, этому надо учиться с умением плавать. Первый способ отдыха - лежа на спине, второй — сжавшись «поплавком». Отдохнув, можно плыть дальше, - советую спасатели.

В воде может внезапно случиться судороги. В этом случае в первую очередь нужно сменить стиль плавания и постараться выйти из воды.

Если свело ногу, нужно погрузиться в воду с головой, выпрямить конечность и за большой палец потянуть ступню на себя. При судороге руки, сожмите ее в кулак, сделайте отбрасывающее движение в сторону и разожмите кулак. Если произошла судорога икроножной мышцы, необходимо, согнувшись, обхватить стопу пострадавшей ноги и потянуть на себя. При судороге бедра ухватите ногу с наружной стороны, ниже голени, у лодыжки и, согнув ее в колене, потяните к спине.

Спастись от палящего солнца

Многие стараются подольше полежать на солнце в надежде на красивый ровный загар. Кроме того, ультрафиолетовые лучи формируют витамин Д. Вещество способствует нормальному росту и развитию костей, мышечному тонусу, укреплению иммунитета. Однако всего должно быть в меру, иначе вместо загара можно получить ожоги или солнечный удар.

Чтобы обезопасить организм, загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы. Голову нужно защитить с помощью головного убора, кожу — с помощью солнцезащитного крема и одежды из натуральных тканей. Чтобы избежать обезвоживания, нужно пить достаточно жидкости — не менее 1,5 литра. В жару советуют пить чай, минеральную воду, морсы, отвары из сухофруктов, кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

Если не следовать простым правилам, можно получить тепловой или солнечный удар. Тепловой удар - общее перегревание организма, солнечный — воздействие солнечных лучей на голову. Симптомы у них очень похожи. Сначала человек ощущает усталость и головную боль, головокружение. Позднее появляется шум в ушах, темнеет в глазах, появляется одышка, учащается сердцебиение. Если вовремя не оказать помощь, последствия могут быть самыми печальными — вплоть до бреда, галлюцинаций и даже гибели.

Пострадавшего необходимо немедленно перенести в прохладное место, в тень, снять одежду и уложить, несколько приподняв голову. Создают покой, охлаждают голову и область сердца (обливание холодной водой, прикладывание холодных компрессов).Больного необходимо обильно напоить холодными напитками, - рекомендуют в донском ГУ МЧС.

Для стимулирования дыхания, можно дать человеку понюхать нашатырный спирт. Если человеку тяжело дышать - сделать искусственное дыхание. При ухудшении состояния необходимо отвезти пострадавшего в больницу.

Есть рекомендации и по лечению солнечных ожогов. Можно помазать пораженное место средством для ускорения регенерации эпителия. Самым известным таким средством считается «Пантенол». При значительном поражении лучше обратиться к врачу для комплексной терапии.

В ТЕМУ

Накануне на радио "Комсомольская правда" обсудили, где в Ростове-на-Дону и его окрестностях находятся самые лучшие пляже с самой чистой водой. А может быть вы больше предпочитаете бассейн? Отлично, ведь наш ведущий в прямом эфире связался с несколькими базами отдыха и узнал, как комфортно и недорого провести время на одной из них.

Найти подкаст и прослушать - (здесь)