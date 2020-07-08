2020-07-08T11:33:19+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 июля

Мы собрали для вас последние данные о ситуации с COVID-19 в Ростове-на-Дону
Михаил Стрижев
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За сутки в Ростовской области подтвердилось еще 94 случая заражения коронавирусом.За сутки в Ростовской области подтвердилось еще 94 случая заражения коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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8 июля стало известно, что в Ростовской области выявлено еще 94 зараженных коронавирусом. Всего в донском регионе зафиксировано 10350 случаев заболевания. При этом вылечились за последние сутки 315 пациентов. Число выздоровевших за весь период достигло 7 383 человек.

Больше всего новых заболевших выявили в Ростове-на-Дону — 48 человек. По шесть случаев за сутки подтвердились в Волгодонске и Красносулинском районе, пять — в Миллеровском районе.

Подтвердилась смерть от инфекции еще трех человек. Это 41-летний мужчина с гипертонической болезнью и заболеванием почек, нарушением обмена веществ. Сообщается, что он поздно обратился за медицинской помощью. От COVID-19 скончалась 60-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Кроме того, жертвой болезни стал 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями. Таким образом, во время пандемии от вируса 149 человек.

Статистика по Ростовской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat.

Статистика по Ростовской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 7220 человек. За все время медики обследовали 60,7 тысячи человек.

На стационарном лечении находятся 635 пациентов. Состояние 33 заболевших оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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