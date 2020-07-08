Поддержка бизнеса и защита граждан: какие законы принимали донские депутаты в период пандемии

Спровоцированные коронавирусом ограничения, которые были введены в России и других странах мира, в том числе оказали значительное влияние и на повседневную жизнь дончан. Чтобы смягчить последствия сложного периода для жителей Ростовской области, а также заложить основы быстрого восстановления работы региональных предприятий, депутаты донского Законодательного собрания приняли целый ряд местных законов, ставших быстрой реакцией на произошедшие события.

БИЗНЕСУ СНИЗИЛИ НАЛОГИ И СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ

С введением режима самоизоляции в регионе была приостановлена работа многих организаций и торговых точек. В особенно уязвимом положении оказались представители малого и среднего бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей в этой этой ситуации, парламентарии приняли поправки к закону «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области».

Так, для собственников торговых центров и помещений в них, сдающих имущество в аренду, в два раза снизили ставку налога на имущество организаций – с 2,2% до 1,1%. До такого же значения в 1,1% уменьшилась ставка налога на имущество для предприятий, производящих тепличную овощную продукцию. Аналогичная в процентном отношении льгота распространилась и на владельцев гостиниц.

Другая мера для поддержки наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей была направлена на снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения. В соответствии с внесенными коррективами, для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации», ставка налога была снижена с 6% до 1%.

Все перечисленные льготы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года и, по предварительным оценкам, в денежном эквиваленте составят 1,1 млрд руб.

Помимо этого, благодаря изменениям в областной закон, была утверждена сверхнизкая арендная плата для резидентов бизнес-инкубатора, которым управляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП). С 1 мая по 31 октября текущего года они будут платить всего 1 рубль за кв. метр площади.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ И ПРОДЛЕНИЕ ВЫДАЧИ МАТКАПИТАЛА

Парламентарии оперативно отозвались законотворческой деятельностью на пандемические ограничения и в целях защиты населения Ростовской области. Депутатами были внесены поправки в закон «Об адресной социальной помощи в Ростовской области». В соответствии с ними в 1,5 раза был увеличен прожиточный минимум для расчета среднедушевого дохода семей в целях оказания адресной социальной помощи в виде социальных пособий. Это позволило увеличить на Дону количество потенциальных получателей льготы с 40 до 60 тысяч человек.

Вместе с этим, изменениями было закреплено применение дифференцированного подхода при расчете размера адресной социальной помощи. В соответствии с ним, в отношении детей теперь используется величина прожиточного минимума в размере 10 402 руб. В то же время, для иных категорий граждан берется за основу величина прожиточного минимума на душу населения — сейчас она составляет 10 039 руб.

Существенная материальная помощь была оказана и для поддержки многодетных семей. Согласно распоряжению правительства Ростовской области, семьи, воспитывающие трех и более детей и получающие ежемесячную выплату на третьего и последующих детей, получили единовременную выплату в размере 5000 руб.

Кроме того, чтобы сохранить положительную динамику рождения третьих и последующих детей в донских семьях, а также способствовать улучшению демографической ситуации в регионе в целом, губернатор Василий Голубев принял решение о продлении срока действия регионального материнского капитала еще на пять лет. Напомним, что в 2019 году в Ростовской области проживали более 40 тысяч многодетных семей, имеющих право на получение этой востребованной льготы.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Принципиальные уточнения были внесены и в областной закон о земельных сертификатах. Теперь размер сертификата четко зафиксирован в сумме 466 тыс. 617 руб. с последующей ежегодной индексацией, исходя из темпов роста инфляции. Еще одним принципиальным условием для права на получение этой льготы стало постоянное проживание граждан на территории Ростовской области.

Депутаты также внесли изменения в региональный закон «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области». Для тех, кто организовывает такие семьи, была увеличена ежемесячная выплата до 5 000 руб. (ранее — 1 117 руб.)

Также более, чем в два раза (с 243 руб. до 500 руб.), были увеличены доплаты за организацию приемных семей в сельской местности. Параллельно, с 486 руб. до 1000 руб. возросла доплата за организацию приемной семьи для второго и последующих граждан, которые были приняты в такую семью из числа людей пожилого возраста.

Кроме того, уже с 1 июля текущего года заявителю при получении госуслуг по организации приемной семьи для пенсионеров и инвалидов не нужно будет собственноручно предъявлять документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Теперь эти данные предоставляются автоматически - посредством межведомственного взаимодействия.

Донские депутаты посчитали нужным и внесение поправок в федеральное законодательство. Парламентарии направили обращение к федеральным органам законодательной и исполнительной власти по вопросу предоставления дополнительных мер поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов.

В частности, представители регионального Заксобрания предложили меру поддержки в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечным кредитам, если ребенок-инвалид рожден до 31 декабря 2022 года.